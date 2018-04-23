Машины-монстры: Lamborghini Huracam - самая быстрая в мире камера на колесах

23-04-2018, 08:36Что получится, если взять суперкар Lamborghini и скомбинировать его со стабилизированной при помощи гироскопов камерой, стоимость которой превышает стоимость автомобиля в три раза? В этом случае получится Lamborghini Huracam, самая быстрая в мире камера на колесах на сегодняшний день. Предназначением этого "чуда техники" является высококачественная съемка видео в движении, и эта камера способна обеспечить такое, невзирая на скорость, с которой движется другой автомобиль, являющийся главным действующим лицом снимаемой сцены.Huracam является детищем компании Incline Dynamic Outlet, специализирующейся в области динамической кинематографии и аэрофотосъемки. Специалистам этой компании потребовалось несколько месяцев для того, чтобы спроектировать и изготовить конструкцию, систему стабилизации камеры и разработать средства управления всем этим. За основу был взят суперкар Lamborghini Huracan, стоимость которого составляет 200 тысяч долларов, а стоимость установленной на нем камеры составляет 600 тысяч долларов.Карданный подвес камеры Huracam был взят готовый, производства компании Gyro Stabilized Systems. На эту подвеску установлена высококачественная камера Red Epic 8K. Конечно, после получения таких "добавок", автомобиль Lamborghini Huracan не может демонстрировать той "прыти", которой он обладал до модернизации, но этого, в принципе, и не требуется, ведь вряд ли кому придет в голову снимать сцены при движении со скоростью под 300 километров в час.Тем не менее, 600-сильный двигатель V10, развивающий 412 фунтов на фут крутящего момента, позволит камере Huracam не отставать от любого автомобиля во время съемки. В настоящее время еще неизвестно, в съемках каких фильмов будет использоваться камера Huracam, но судя по тому, что компании-заказчику потребовалась столь скоростная камера, это будет нечто экстраординарное.