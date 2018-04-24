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Акимат Астаны пересмотрел систему управления городом

Сегодня, 03:37
Акимат Астаны пересмотрел систему управления городом


Акимат Астаны в рамках трансформации полностью пересмотрел систему управления городом, передает официальный сайт акимата столицы.

«В новой системе изменен подход к организации работы по принципу проектного офиса, с разделением структуры управления на стратегический и операционный уровни», — пояснили в пресс-службе Асета Исекешева.


Акимат Астаны пересмотрел систему управления городом

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В результате трансформации определены новые приоритетные функции столичного акимата: энергосбережение, энергоэффективность, контроль и анализ деятельности рынка электроэнергии; регулирование и управление в сфере газоснабжения и твердого топлива; урбанистический подход в градостроительстве и архитектуре; разработка проектов по цифровизации и инновациям; реализация единой жилищной политики; стратегическое планирование; оценка эффективности достижения стратегических целей каждого государственного органа; реализация целостной политики, направленной на обеспечение общественного согласия.

Кроме того, в рамках трансформации создан пилотный государственный орган — государственное учреждение «Управление регенерации городской среды города Астаны», в задачи которого входит реализация новых инвестиционных проектов в социальной инфраструктуре от начала проектирования и дизайна до ввода в эксплуатацию, с цифровизацией большинства бизнес-процессов.

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