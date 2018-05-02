В Иране суд запретил использование Telegram

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Иранский суд в понедельник, 30 апреля, постановил запретить использование мессенджера Telegram, сообщает Reuters. До этого мессенджер был заблокирован в стране в связи с его использованием участниками протестов.

Как передает РБК, требование о запрете приложения было выдвинуто силовыми структурами. «Принимая во внимание многочисленные жалобы на мессенджер Telegram со стороны граждан Ирана и основываясь на требовании служб безопасности, борющихся с преступной активностью в Telegram, суд запрещает его использование в Иране», — гласит решение суда.

18 апреля использование Telegram было прекращено всеми официальными лицами и учреждениями. Так, иранский телеканал Press TV 18 апреля сообщал, что от использования Telegram отказался верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи. В последнем сообщении в Telegram-канале Хаменеи говорилось, что это решение было принято «с целью защиты национальных интересов и прекращения монополии мессенджера Telegram». О закрытии каналов в Telegram заявили также МИД Ирана и другие официальные ведомства.

Как заявлял до этого секретарь рабочей группы правительства Абдулсамад Хоррамабади, все иностранные приложения для обмена сообщениями должны будут получить разрешение на работу в Иране от Министерства информации и коммуникационных технологий Ирана. Кроме того, руководство Ирана выдвигает требование, согласно которому все сервисы обмена сообщениями должны хранить информацию, относящуюся к иранским пользователям, на территории Ирана и создать в стране свои постоянные представительства. Аналогичные требования к социальным сетям ранее были приняты в России.

Telegram и Instagram были заблокированы в Иране с конца декабря в связи с тем, что их для координации использовали участники протестов, развернувшихся на тот момент в стране. Местные власти называли принятые меры «временными ограничениями», связанными с угрозой общественной безопасности. Основатель мессенджера Павел Дуров вслед за этим сообщил, что блокировка Telegram была связана с тем, что его администрация отказалась по требования Тегерана закрыть каналы, публиковавшие информацию об оппозиции и протестах.

На Telegram в 2016 году приходилось до 40% интернет-трафика в Иране. Этот мессенджер обладает большой популярностью в стране. По некоторым оценкам, его используют более половины населения страны (порядка 50 млн человек).