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Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы

Вчера, 08:08
Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы


В настоящее время в мире существует два основных типа подводных роботов - плавающие роботы AUV (Autonomous Underwater Vehicle), имеющие, как правило, гладкие обтекаемые формы и действующие в автономном режиме, и роботы ROV (Remotely Operated Vehicles), которые работают при помощи дистанционного управления и которые способны выполнять различную работу при помощи манипуляторов. А робот под названием Aquanaut, созданный компанией Houston Mechatronics из Хьюстона, Техас, является роботом-трансформером, способным превращаться в робота одного из указанных выше двух типов.

В режиме Excursion Mode, когда корпус 1050-килограммового робота собран в самый компактный вид, этот робот может передвигаться в автономном режиме с максимальной скоростью 7 узлов, толкаемый двумя водометными двигателями, расположенными в задней части. Заряда аккумуляторной батареи, емкостью 30 кВт*ч, хватает для преодоления в таком режиме дистанции около 200 километров. Передвигаясь в автономном режиме, робот Aquanaut способен проводить мониторинг окружающей среды, используя датчики различных типов, включая сонар и камеры.

Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы


Когда робот Aquanaut добирается до точки назначения, робот трансформируется в режим Work Class Mode, его корпус, при этом, раскрывается, наружу выдвигаются два дополнительных двигателя и два манипулятора с электрическими приводами, имеющие по 8 степеней свободы. "Головная" часть робота, на которой установлена подсветка и основные датчики, также выдвигается, обретая некоторую свободу перемещений, что позволяет выбрать наилучший угол обзора для выполнения предстоящей работы.

Большой вес робота и высокая мощность электрических приводов манипуляторов, позволяют ему работать с объектами, требующими значительных усилий, такими, как задвижки и клапаны морских нефтяных буровых платформ. В рабочем режиме робот действует при помощи дистанционного управления, но в будущем робот Aquanaut будет способен выполнять задачи некоторого рода полностью самостоятельно.

Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы


В качестве системы связи робота Aquanaut с внешним миром используется акустический канал и связь через спутник. Существующая акустическая система ACCOMS (Acoustic Communications) обеспечивает стабильную связь на расстояние до 10 километров, чего вполне достаточно для выполнения большинства задач и что позволяет оператору находиться на берегу, а не на борту судна, дрейфующего неподалеку от места проведения работ.

И в заключение отметим, что компания Houston Mechatronics была основана группой специалистов в области робототехники, работавших в свое время в НАСА. А начало мелкосерийного производства роботов Aquanaut планируется развернуть к концу следующего года.
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