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Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин

Сегодня, 03:53
Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин


Совет директоров инвестиционного банка Goldman Sachs дал согласие на то, чтобы в ближайшее время запустить торги фьючерсами на биткоин, сообщает издание New York Times. Компания будет использовать собственный капитал от имени и по просьбе своих клиентов. Точная дата начала введения новой услуги пока неизвестна, однако банк планирует «создать собственную гибкую версию фьючерса, известную как „беспоставочный форвард“, которую предложит клиентам», пишет РБК.

По словам исполнительного директора Раны Яред, Goldman Sachs принял решение запустить торги фьючерсами в ответ на многочисленные запросы клиентов и растущий интерес к первой криптовалюте как к альтернативному активу.


Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин

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«Мы прислушиваемся, когда клиент говорит: „Я хочу купить биткоин или биткоин-фьючерсы, потому что считаю их альтернативным средством сбережения“. Почти все участники выразили определенную долю скептицизма. Не то чтобы мы не понимаем риска. Просто это повышенный риск, с которым нужно быть особенно осторожными», — сообщила Рана Яред.

Представители банка отметили, что дальнейшее углубление организации в криптовалютную отрасль, в том числе и работа напрямую с биткоином, будет возможна только после полного его одобрения финансовыми регуляторами из США.

В конце апреля в банке появилась должность главы по рынкам цифровых активов, который будет работать с повседневными операциями своих клиентов. Кроме того, в декабре 2017 г. Bloomberg писал, что Goldman Sachs занимается разработкой криптовалютной площадки. Запуск запланирован на конец июня 2018 года.

В прошлом году крупные чикагские биржи CME и CBOE добавили возможность торговли фьючерсами на биткоин, после чего среднерыночная цена первой криптовалюты впервые в истории превысила отметку в 19 900 долларов.

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