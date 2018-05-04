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Tesla понесла рекордные убытки

Сегодня, 04:00
Tesla понесла рекордные убытки


Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. завершил первый квартал с рекордным убытком, заявив о существенном прогрессе в производстве Model 3, пишет Интерфакс-Казахстан.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте увеличился до 709,6 млн долларов, или 4,19 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 330,3 млн долларов, или 2,04 доллара на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток (без учета разовых доходов и расходов) составил 568 млн долларов, или 3,35 доллара на акцию, против 215 млн долларов, или 1,33 доллара на акцию, годом ранее.

При этом выручка увеличилась до 3,41 млрд с 2,7 млрд долларов.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 3,54 доллара на акцию при выручке в 3,28 млрд долларов.


Tesla понесла рекордные убытки

Илон Маск: Tesla станет прибыльной в третьем квартале

Во время телефонной конференции, которая длилась более часа, главный исполнительный директор компании Илон Маск заявил о том, что Tesla планирует выйти на прибыльный уровень во втором полугодии текущего года. Он также сказал, что компания сделала большой шаг вперед в производстве Model 3 и что он возлагает большие надежды на Model Y — следующий автомобиль в линейке Tesla, о котором будет объявлено во втором полугодии.

Также Маск заявил, что планирует обнародовать место расположения завода Tesla в Китае в ближайшее время.

Компания планирует получить прибыль по GAAP в третьем и четвертом квартале, что в основном основано на планируемом выпуске по 5 тыс. Model 3 в неделю. Компания сократила ожидаемый в 2018 году размер капзатрат до 3 млрд с 3,4 млрд долларов.

Ранее Tesla сообщала, что в первом квартале производство электромобилей выросло на 40% относительно предыдущих трех месяцев — до 34,494 тыс. машин. Это самый высокий квартальный показатель в истории компании. В том числе было выпущено 24,728 тыс. машин Model S и Model X, а также 9,766 тыс. Model 3.

Котировки акций Tesla на электронных торгах в среду снизились на 4,6%. Капитализация производителя электромобилей и солнечных панелей за последние 12 месяцев сократилась на 5,6%. Американский фондовый индекс Standard & Poor’s 500 за этот период поднялся на 11%, Dow Jones Industrial Average — на 14%.

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