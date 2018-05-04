В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского

Сегодня, 04:58

В Казахстане впервые перевели учебные пособия и мировую классику с языка оригинала на казахский. До этого вся имевшаяся литература переводилась лишь с русского языка. По словам ученых, при таком переводе иногда даже искажался смысл.

На выкуп авторского права на издательство и перевод 18 книг из бюджета выделили почти два миллиона долларов. На эти же деньги напечатают по 10 тысяч экземпляров каждой книги.

Этому событию больше всего будут рады студенты, обучающиеся на государственном языке, которые уже четверть века вынуждены переводить материалы из учебных пособий, изданных на русском.

«Каждый перевод — это интерпретация. И невозможно этого избежать, потому что человек переводит и какое-то добавление, расширение — оно всегда присутствует. Мы это видим, когда сравниваем с версиями учебников, в том числе на русском языке. И тут чем ближе текст к оригиналу, тем он лучше, конечно. В этой связи перевод с оригинала — это всегда хорошо», — говорит Рауан Кенжеханулы, руководитель общественного фонда «Национальное бюро переводов».

На презентации книг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал ученных остановиться и больше не экспериментировать с переводами международных терминов. Он считает, что слова, заимствованные с иностранных языков, только обогатят казахскую речь.

«Слово „процент“ заменили словом даже не тюркоязычным, а персидским — „пайыз“. Я с этим не согласен. Что плохого в слове композитор, пианино? Это же международные слова. Перевели слово пианино как „күй сандық“. Сандық у казахов что означает — сундук», — сказал Назарбаев.

Всего на казахский язык планируют перевести 100 книг.