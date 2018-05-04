Новости / Культура

В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского

Сегодня, 04:58

В Казахстане впервые перевели учебные пособия и мировую классику с языка оригинала на казахский. До этого вся имевшаяся литература переводилась лишь с русского языка. По словам ученых, при таком переводе иногда даже искажался смысл.

На выкуп авторского права на издательство и перевод 18 книг из бюджета выделили почти два миллиона долларов. На эти же деньги напечатают по 10 тысяч экземпляров каждой книги.

Этому событию больше всего будут рады студенты, обучающиеся на государственном языке, которые уже четверть века вынуждены переводить материалы из учебных пособий, изданных на русском.

«Каждый перевод — это интерпретация. И невозможно этого избежать, потому что человек переводит и какое-то добавление, расширение — оно всегда присутствует. Мы это видим, когда сравниваем с версиями учебников, в том числе на русском языке. И тут чем ближе текст к оригиналу, тем он лучше, конечно. В этой связи перевод с оригинала — это всегда хорошо», — говорит Рауан Кенжеханулы, руководитель общественного фонда «Национальное бюро переводов».

На презентации книг президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал ученных остановиться и больше не экспериментировать с переводами международных терминов. Он считает, что слова, заимствованные с иностранных языков, только обогатят казахскую речь.

«Слово „процент“ заменили словом даже не тюркоязычным, а персидским — „пайыз“. Я с этим не согласен. Что плохого в слове композитор, пианино? Это же международные слова. Перевели слово пианино как „күй сандық“. Сандық у казахов что означает — сундук», — сказал Назарбаев.

Всего на казахский язык планируют перевести 100 книг.

  • Просмотров: 128
Похожие материалы
  • Запечатлевая лучшие моменты жизни Запечатлевая лучшие моменты жизни
  • Юлия Савичева: Юлия Савичева: "Разговоры с Батыром всегда окрыляли"
  • В Алматы с гастролями приедет самый известный в России негосударственный театр В Алматы с гастролями приедет самый известный в России негосударственный театр
  • На киностудии Роберта Де Ниро показан фильм На киностудии Роберта Де Ниро показан фильм "550 лет Казахскому ханству"
  • Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о финансировании сериала Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о финансировании сериала "Казахское ханство"
    • Отзывы читателей
    В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского Культура Сегодня, 04:58
    Tesla понесла рекордные убытки Tesla понесла рекордные убытки Государство Сегодня, 04:00
    Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Государство Сегодня, 03:53
    Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Государство Сегодня, 03:46
    Xiaomi подала заявку на IPO Xiaomi подала заявку на IPO Государство Сегодня, 03:36
    Apple намерена выкупить свои акции Apple намерена выкупить свои акции Государство Сегодня, 03:33
    Ученые обучают искусственный интеллект думать и вести себя подобно собаке Ученые обучают искусственный интеллект думать и вести себя подобно собаке KnowHow 2-05-2018, 08:32
    Созданы Созданы "невидимые" сенсоры, которые не искажают измеряемые ими магнитные поля KnowHow 2-05-2018, 08:31
    Билл Гейтс отказался быть советником президента США Билл Гейтс отказался быть советником президента США Государство 2-05-2018, 03:52
    В ВКО розничный товарооборот увеличился на 3,8% В ВКО розничный товарооборот увеличился на 3,8% Государство 2-05-2018, 03:43
    В Иране суд запретил использование Telegram В Иране суд запретил использование Telegram Государство 2-05-2018, 03:42
    T-Mobile и Sprint договорились о слиянии T-Mobile и Sprint договорились о слиянии Государство 2-05-2018, 03:34
    В ЕАЭС намерены либерализовать рынок труда В ЕАЭС намерены либерализовать рынок труда Государство 2-05-2018, 03:32
    ShapeShift - динамическая поверхность, которая позволяет вам чувствовать и манипулировать виртуальными объектами ShapeShift - динамическая поверхность, которая позволяет вам чувствовать и манипулировать виртуальными объектами KnowHow 1-05-2018, 08:36
    Ракета New Shepard компании Blue Origin взлетела на рекордную для нее высоту во время восьмого испытательного полета Ракета New Shepard компании Blue Origin взлетела на рекордную для нее высоту во время восьмого испытательного полета KnowHow 1-05-2018, 08:36
    Обнаружено мегаскопление, образованное слиянием 24 галактик, которое имеет шанс стать самым массивным объектом в известной Вселенной Обнаружено мегаскопление, образованное слиянием 24 галактик, которое имеет шанс стать самым массивным объектом в известной Вселенной KnowHow 1-05-2018, 08:35
    Машины-монстры: J-deite RIDE - реальный робот-трансформер, способный превращаться в автомобиль и обратно Машины-монстры: J-deite RIDE - реальный робот-трансформер, способный превращаться в автомобиль и обратно KnowHow 30-04-2018, 09:26
    Астрономы нашли одну из самых Астрономы нашли одну из самых "черных" планет, поверхность которой поглощает до 99 процентов падающего на нее света KnowHow 30-04-2018, 09:26
    Разработана технология, подходящая для производства листов графена в промышленных масштабах Разработана технология, подходящая для производства листов графена в промышленных масштабах KnowHow 30-04-2018, 09:26
    Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам Государство 30-04-2018, 03:59