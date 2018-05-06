Акции Lenovo исключат из индекса биржи Hang Seng

Сегодня, 03:48

Провайдер фондовых индексов Hang Seng Indexes Company исключит акции Lenovo Group Ltd из расчета индекса Hang Seng из-за резкого падения котировок китайского производителя ПК и электроники, сообщает vestifinance.ru.



Акции Lenovo будут исключены из индекса 4 июня, вместо них в расчет индикатора войдут бумаги фармкомпании CSPC Pharmaceutical Group, сообщает Bloomberg. Потеря места в Hang Seng может усугубить ситуацию для Lenovo, поскольку тогда она потеряет инвестиции пассивных фондов, привязанных к индексу. Bloomberg оценивает совокупный объем активов под управлением таких фондов как минимум в 107 млрд долларов.

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Hang Seng — важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи. Он вычисляется как среднее взвешенное значение крупнейших по капитализации акций 34 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65% от общей капитализации фондовой биржи Гонконга.

Капитализация Lenovo упала на 56% с марта 2013 года, когда акции компании вошли в расчет индекса, и опустилась до минимума с 2009 года. Акции CSPC Pharmaceutical с начала 2018 года выросли в цене на 29%, продемонстрировав один из самых лучших результатов среди азиатских компаний, работающих в здравоохранении.

«Несмотря на то что мы уважаем результаты обзора индексов Hang Seng, мы все же сильно сосредоточены на нашей продолжающейся трансформации, благодаря которой мы хотим обеспечить стабильную долгосрочную прибыль для наших акционеров», — говорится в заявлении Lenovo.