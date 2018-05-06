Асет Исекешев пообещал наказать виновных в ЧП с батутом

Сегодня, 03:57

Аким столицы Асет Исекешев в городской детской больнице № 2 посетил детей, пострадавших при посещении батута на территории ТД «Жаннур». В ходе беседы с родителями Асет Исекешев рассказал, что городские власти, ДВД и ДЧС держат ситуацию на контроле. Он также заверил, что виновные в произошедшем понесут наказание, об этом сообщает пресс-служба акимата.



ЧП произошло 4 мая возле торгового дома. Батут, на котором играли дети, сорвало сильным ветром. В экстренном порядке были госпитализированы пятеро детей.

По просьбе акимата города Астаны за состоянием здоровья детей наблюдают лучшие специалисты (председатель правления АО «Научный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков и директор НИИ травматологии и ортопедии Нурлан Батпенов), а также врачи национального научного Центра материнства и детства.

По всей стране проверят детские аттракционы

Столичными полицейскими уже начато досудебное расследование по статье 306 части 2 УК РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Добавим, что 3 мая 2018 года городской департамент по ЧС делал рассылку с предупреждением о сильном ветре.

Прилегающая площадь, на которой был размещен батут, является частной территорией вышеуказанного торгового центра. Акимат столицы не выдает разрешения на установку развлекательных аттракционов и объектов на территории торгово-развлекательных и торговых центров города. Субъекты предпринимательства размещают батуты на территориях ТРЦ и торговых центров на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами. При этом уставом юридического лица, в частности владельца торгового центра, должна быть предусмотрена сдача в аренду прилегающей территории.

Напомним, в настоящее время идет снижение вмешательства в деятельность бизнеса. Но в то же время субъекты предпринимательства (ТРЦ, места общественного питания и другие) должны обратить внимание на комфорт и обеспечение безопасности посетителей.

Городской акимат просит родителей быть бдительными и внимательно относиться к сообщениям спасателей, а также ограничивать выход детей на улицу при сильном ветре.