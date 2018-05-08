Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах

Сегодня, 03:51

На 40-й военной базе «Отар» прошли полевые сборы с акимами областей, городов Астана и Алматы. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.



В МО РК отметили, что полевые сборы впервые проведены под руководством главы военного ведомства.

На учебном полигоне Гвардейский в ходе полевого сбора участники выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Также в ходе сбора отрабатывались вопросы территориальной обороны.

На Боевом параде, 7 мая акимам областей, городов Астана и Алматы будут вручены боевые знамена бригад территориальной обороны, созданные в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года.