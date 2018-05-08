Новости / Государство

Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах

Сегодня, 03:51
Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах


На 40-й военной базе «Отар» прошли полевые сборы с акимами областей, городов Астана и Алматы. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

В МО РК отметили, что полевые сборы впервые проведены под руководством главы военного ведомства.

Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах

На учебном полигоне Гвардейский в ходе полевого сбора участники выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Также в ходе сбора отрабатывались вопросы территориальной обороны.

На Боевом параде, 7 мая акимам областей, городов Астана и Алматы будут вручены боевые знамена бригад территориальной обороны, созданные в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года.

Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах

  • Просмотров: 152
Похожие материалы
  • Школьники Астаны проходят курс молодого бойца Школьники Астаны проходят курс молодого бойца
  • Министр обороны РК проголосовал на внеочередных выборах Министр обороны РК проголосовал на внеочередных выборах
  • Военнослужащие запаса Таразского гарнизона повышают боевую подготовку Военнослужащие запаса Таразского гарнизона повышают боевую подготовку
  • На полигоне Матыбулак пройдут сборы зенитных подразделений На полигоне Матыбулак пройдут сборы зенитных подразделений
  • Министр обороны РК посетил учения Боевое содружество - 2015 Министр обороны РК посетил учения Боевое содружество - 2015
    • Отзывы читателей
    Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану Государство Сегодня, 03:57
    Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах Государство Сегодня, 03:51
    Биткоин впал в кому Биткоин впал в кому Государство Сегодня, 03:44
    Nestle получила право продавать продукты Starbucks Nestle получила право продавать продукты Starbucks Государство Сегодня, 03:41
    Банк Астаны вводит ограничения на безналичные платежи Банк Астаны вводит ограничения на безналичные платежи Государство Сегодня, 03:34
    Акции Apple обновили исторический максимум Акции Apple обновили исторический максимум Государство 6-05-2018, 03:57
    Асет Исекешев пообещал наказать виновных в ЧП с батутом Асет Исекешев пообещал наказать виновных в ЧП с батутом Государство 6-05-2018, 03:57
    Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд Государство 6-05-2018, 03:53
    Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания Государство 6-05-2018, 03:52
    Акции Lenovo исключат из индекса биржи Hang Seng Акции Lenovo исключат из индекса биржи Hang Seng Государство 6-05-2018, 03:48
    Портативный ядерный реактор Kilopower успешно прошел испытания на максимальной мощности Портативный ядерный реактор Kilopower успешно прошел испытания на максимальной мощности KnowHow 4-05-2018, 08:09
    Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы KnowHow 4-05-2018, 08:08
    Эксперимент с высокоскоростной Эксперимент с высокоскоростной "пушкой" подтвердил, что вода на Земле появилась, благодаря астероидам KnowHow 4-05-2018, 08:08
    В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского Культура 4-05-2018, 04:58
    Tesla понесла рекордные убытки Tesla понесла рекордные убытки Государство 4-05-2018, 04:00
    Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Государство 4-05-2018, 03:53
    Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Государство 4-05-2018, 03:46
    Xiaomi подала заявку на IPO Xiaomi подала заявку на IPO Государство 4-05-2018, 03:36
    Apple намерена выкупить свои акции Apple намерена выкупить свои акции Государство 4-05-2018, 03:33
    Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством KnowHow 3-05-2018, 08:36