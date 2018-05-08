Nestle получила право продавать продукты Starbucks

Сегодня, 03:41

Крупнейший в мире производитель пищевой продукции Nestle заключил партнерское соглашение с кофейным гигантом Starbucks, дающее компании глобальные права на продажу потребительской продукции сети кофеен. Об этом сообщает пресс-служба Nestle.



Согласно условиям сделки, швейцарская компания получит соответствующие права «на бессрочный период». В совместном пресс-релизе компаний указывается, что Nestle заплатит за них 7,15 млрд долларов. В рамках сделки около 500 сотрудников Starbucks перейдут на работу в Nestle, пишет vedomosti.ru.

Nestle продает кондитерский бизнес в США

Закрытие сделки запланировано на конец года. Ежегодная выручка подразделения Starbucks, с которым заключается соглашение, оценивается в 2 млрд долларов, и Nestle рассчитывает, что сделка позитивно отразиться на ее прибыли в расчете на акцию и органическом росте продаж начиная с 2019 года.

Соглашение предусматривает продажу продукции вне заведений Starbucks и не включает готовую к употреблению продукцию, в том числе кофейные напитки в жестяных банках.

Теперь Nestle станет использовать сразу три известных кофейных бренда — Nescafe, Nespresso и Starbucks.