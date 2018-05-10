Ученые нашли пространственно-временные кристаллы, заключенные в окружающих нас вещах

10-05-2018, 08:09Пространственно-временные кристаллы походят на нечто из разряда научной фантастики, тем не менее, они являются реальными. И, как показали результаты исследований, проведенных учеными из Йельского университета, пространственно-временные кристаллы могут окружать нас, будучи заключенными внутри некоторых самых обычных повседневных вещей. Во время этих исследований ученым удалось неожиданно для себя обнаружить четкие подписи пространственно-временных кристаллов внутри кристалла самого обычного вещества, которое входит в состав почти каждого набора для детей из разряда "Юный химик".Обычные кристаллы имеют структуру, состоящую из чередующихся в трехмерном пространстве образцов кубической, шестигранной и других форм, из которых и состоит их кристаллическая решетка. Но, в 2012 году ученый-физик и Лауреат Нобелевской премии Франк Вилкзек (Frank Wilczek) из Массачусетского технологического института предложил концепцию, согласно которой могут существовать кристаллы, элементы структуры которых повторяются не только в пространстве, но и во времени. Это означает, что структура этих кристаллов или другие их параметры, такие, как направление вращения атомов, к примеру, циклически колеблются со строго определенной частотой.Существование пространственно-временных кристаллов было подтверждено в 2016 году, когда группе исследователей из Калифорнийского университета в Беркли удалось впервые создать такой кристалл в лабораторных условиях.Это вдохновило ученых из Йеля начать поиски уникальных подписей подобных кристаллов внутри других твердых объектов. И первая такая подпись была обнаружена в кристаллах фосфата моноаммония (monoammonium phosphate, MAP), вещества, которое очень хорошо кристаллизуется и содержится в наборах для детей, интересующихся выращиванием различных кристаллов. А для поиска следов наличия пространственно-временных кристаллов ученые использовали достаточно обычную установку магнитно-ядерного резонанса."Проведенные нами измерения параметров исследуемых кристаллов с самого начала начали выглядеть поразительно" - рассказывает Шон Барретт (Sean Barrett), научный руководитель данного проекта, - "Подписи дискретных временных кристаллов (discrete time crystal, DTC) были найдены в самых разных вещах, в том числе и детских наборах для выращивания кристаллов".Обнаружив пространственно-временной кристалл, ученые провели над ним несколько экспериментов и проверили некоторые предположения касательно квантовой природы данного явления. Эта странная находка поднимает больше вопросов, нежели дает ответов с учетом того, что пространственно-временные кристаллы были созданы в лаборатории университета в Беркли в достаточно особых и чрезвычайных условиях окружающей среды. И главным вопросом является вопрос о том, как такие кристаллы могут формироваться естественным путем?