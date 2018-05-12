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WSJ узнала о планах Apple и Goldman Sachs выпустить кредитную карту

Сегодня, 03:34
WSJ узнала о планах Apple и Goldman Sachs выпустить кредитную карту


Apple и Goldman Sachs готовятся к выпуску новой кредитной карты, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По их информации источников WSJ, карту начнут выпускать под брендом Apple Pay в начале следующего года. Таким образом Apple сменит партнера по выпуску карт — банк Barclays, сотрудничество с которым происходило на основе вознаграждений. Помимо этого Goldman начнет предлагать клиентам Apple, покупающим iPhone и другие гаджеты, кредиты в магазине, пишет издание.

Apple и Goldman все еще обсуждают условия выпуска карты, отметили источники. Apple, Goldman и Barclays отказались от комментариев.

Сейчас, когда потребитель оплачивает покупку при помощи кошелька на iPhone, Apple получает 0,15% с транзакции. По словам одного из источников, Apple по соглашению с Goldman может более чем вдвое увеличить этот показатель.

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