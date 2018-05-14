IPO американского подразделения Axa стало крупнейшим в 2018 году

Вчера, 03:49

Axa Equitable Holdings Inc., американское подразделение французской страховой компании Axa SA, привлекло 2,75 млрд долларов по итогам первичного размещения акций (IPO). Компания продала 137,25 млн акций по цене 20 долларов за бумагу, говорится в ее пресс-релизе, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Хотя это IPO стало крупнейшим в мире в текущем году, оно не привлекло существенного внимания инвесторов, отмечает The Wall Street Journal. Акции были проданы по цене значительно ниже целевого диапазона в $24−27, объявленного компанией в апреле.

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С 2010 года всего в 10% случаев цена продажи бумаг в ходе проводившихся в США IPO была настолько ниже ориентира, свидетельствуют данные Dealogic.

Котировки бумаг Axa Equitable по итогам торгов в четверг на NYSE выросли на 1,7% - до $20,34.

Axa Equitable была основана в 1859 году в Нью-Йорке и является одним из старейших страховщиков жизни в США. На протяжении долгого времени компания называлась Equitable Life Assurance Society. Французская Axa приобрела ее в 1992 году.

Средства, вырученные от IPO, французский страховщик направит на финансирование покупки американской перестраховочной компании XL Group за $15,3 млрд, о котором было объявлено в марте.