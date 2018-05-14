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Компания SpaceX произвела успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9 следующего поколения

Вчера, 08:05
Компания SpaceX произвела успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9 следующего поколения


В субботу, 12 мая 2018 года, в 20:14 по времени Гринвичского меридиана, со стартовой площадки Launch Complex 39A (LC-39A) Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде была успешно запущена ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на переходную геостационарную околоземную орбиту искусственный спутник Bangabandhu Satellite-1. Отметим, что данный запуск стал первым запуском многоразовой ракеты Falcon 9 нового поколения под кодовым названием Block 5, которая, согласно имеющейся информации, будет способна выдерживать до 10 запусков при условии проведения незначительных восстановительных работ.

Запуск ракеты Falcon 9, хоть и проводился в облачную погоду, прошел без каких-либо инцидентов. Через минуту и 14 секунд после старта ракета прорвалась через звуковой барьер, во время чего ее конструкция подвергалась максимальным механическим нагрузкам. Основной двигатель прекратил работу через две минуты и 31 секунду, а еще через две секунды произошло отделение первой ступени. После этого в работу включилась вторая ступень ракеты, которая и вывела спутник на промежуточную орбиту.

Компания SpaceX произвела успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9 следующего поколения


Первая же ступень, выполнив ряд маневров за счет оставшегося топлива, вернулась к поверхности и совершила мягкую посадку на площадку беспилотной баржи "Of Course I Still Love You", находившейся в водах Атлантического океана. Эта посадка является 25-й по счету успешной посадкой первых ступеней ракет Falcon 9.

Отметим, что запуск новой ракеты Block 5 изначально был запланирован на четверг, однако, из-за неправильного срабатывания одного из реле возник сбой, который послужил причиной переноса запуска на более поздний срок.

Конструкция новой ракеты Block 5 Falcon 9 включает множество новых элементов, которые увеличивают ее эффективность, увеличивают срок эксплуатации, уменьшают количество и время проведения восстановительных работ между повторными запусками. Благодаря этому, ракета сможет выдержать до 10 запусков только с минимальным промежуточным обслуживанием, которое будет занимать не более 24 часов, а всего она рассчитана на 100 запусков, прежде чем она полностью выработает свой ресурс.

Компания SpaceX произвела успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9 следующего поколения


Двигатели новой ракеты вырабатывают на восемь процентов больше тяги, чем из предшественники, новая система управления обеспечивает более стабильный контроль над вектором тяги, а специальный высокотемпературный щит защищает нижнюю часть ракеты во время ее возвращения на Землю. Рули-закрылки новой ракеты изготовлены из титана, а опоры, на которые садится ракета, сделаны выдвигающимися и модульными для ускорения их ремонта или замены.

И в заключение следует отметить, что вариант Block 5 ракеты рассматривается в качестве кандидата на подъем пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который будет доставлять астронавтов на борт Международной космической станции. Для этого ракета должна быть максимально надежной и защищенной от отказов настолько, насколько это возможно.

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