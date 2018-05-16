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Xerox отменила сделку с Fujifilm

Сегодня, 03:42
Xerox отменила сделку с Fujifilm


Американская Xerox Corp. отозвала сделку по ее поглощению японской компанией Fujifilm Holdings Corp. за 6,1 млрд долларов и объявила об отставке гендиректора Джеффа Джейкобсона и ряда других членов совета директоров, сообщает Интерфакс-Казахстан.

Решение Xerox стало крупной победой для инвесторов-активистов Карла Айкана и Дарвина Дисона, которые совместно владеют от 13% до 15% акций компании, по разным источникам. По соглашению с инвесторами глава компании Карла Айкана Icahn Enterprises Кит Коцца займет пост председателя совета директоров Xerox. Новым CEO и зампредседателя совета директоров станет Джон Висентин, ранее работавший в IBM и HP Enterprises.

Fujifilm намерена «оспорить одностороннее решение Xerox», говорится в опубликованном в понедельник заявлении японской компании. «Fujifilm рассматривает все имеющиеся варианты, включая возбуждение иска о возмещении ущерба», — сообщается в пресс-релизе.


Xerox отменила сделку с Fujifilm

Xerox объявила о сделке с Fujifilm

Xerox отметила, что в течение нескольких недель просила Fujifilm о немедленном начале переговоров об улучшении условий сделки. «Несмотря на нашу настойчивость, Fujifilm не дала заверений о том, что намеревается сделать это в приемлемые сроки», — говорится в сообщении Xerox.

Согласно январским условиям, Xerox должна была стать частью их с Fujifilm совместного предприятия в Азии — Fuji Xerox. Акционеры Xerox должны были получить в общей сложности 2,5 млрд долларов в виде специальных дивидендов и остаться владельцами 49,9% СП.

Акции Xerox торгуются около 35 долларов на фоне продолжающегося снижения показателей выручки и прибыли американского производителя офисной техники. Капитализация Xerox составляет около 8,35 млрд долларов, при этом ее чистый долг превышает 4 млрд долларов.

Xerox владеет 11,5 тыс. различных патентов и ведет работу в различных направлениях, в том числе автоматизации процессов, искусственного интеллекта и интернета вещей.

Fujifilm, начинавший бизнес в качестве производителя фотокамер, в настоящее время получает основную часть выручки в сфере оборудования для обработки документов, а также диагностических медицинских систем. Рыночная капитализация компании составляет порядка 22 млрд долларов.

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