Новости / KnowHow

Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая "съедает Солнце" за двое суток

18-05-2018, 08:33
Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая "съедает Солнце" за двое суток


Термин "яркий" звучит весьма странно по отношению к черной дыре, которая, как известно, поглощает все виды материи и излучения. Однако, астрономы из австралийского Национального университета обнаружили черную дыру, настолько яркую, что она может затмить не только все звезды, но и даже дать хорошую фору полной Луне. Эта сверхмассивная черная дыра является самой быстрорастущей среди всех известных астрономам черных дыр и ее яркость определена яркостью свечения поглощаемой ею материи, количество которой соответствует количеству материи в Солнце за двое суток времени.

Сверхмассивная черная дыра, о которой сейчас идет речь, является "сердцем" квазара под названием SMSS~J215728.21-360215.1. Масса этой черной дыры превышает массу Солнца в 20 миллиардов раз, а темпы ее роста составляют около одного процента каждый миллион лет.

"Эта черная дыра растет настолько быстро, что она светит в тысячу раз более ярко, чем вся окружающая ее галактика" - рассказывает Кристиан Вольф (Christian Wolf), - "Если бы этот монстр находился где-то в пределах нашей галактики, он светил бы в 10 раз ярче, чем полная Луна, эта была бы самая яркая "звезда", которая попросту бы затмила все остальные звезды на ночном небе".

Однако, в случае такого гипотетического сценария, жизнь на Земле никогда не зародилась бы. Ведь квазар излучает не только свет, но и огромное количество рентгеновского излучения, стерилизующее все окружающее пространство на многие тысячи и сотни тысяч световых лет. К счастью для нас эта черная дыра находится на безопасном расстоянии, которое составляет 12 миллиардов световых лет. А это, в свою очередь, означает, что астрономы видят сейчас то, что происходило 12 миллиардов лет назад, что можно назвать "вскоре после Большого Взрыва".

Астрономы нашли эту сверхмассивную черную дыру, комбинируя данные, собранные космическим телескопом Gaia, телескопом Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) и телескопом SkyMapper.

"Столь большие и быстрорастущие черные дыры являются невероятной редкостью. Поэтому нам известно крайне мало о том, как они за столь короткий срок успели вырасти до таких ужасающих размеров" - рассказывает Кристиан Вольф, - "Сейчас, используя телескоп SkyMapper, мы начали поиски других черных дыр, которые растут, точнее росли в прошлом, еще большими темпами".
  • Просмотров: 243
Похожие материалы
  • Астрономы обнаружили уникальную черную дыру, скрывающуюся в недрах нашей галактики Астрономы обнаружили уникальную черную дыру, скрывающуюся в недрах нашей галактики
  • Астрономы впервые зафиксировали процесс рождения черной дыры из умирающей звезды Астрономы впервые зафиксировали процесс рождения черной дыры из умирающей звезды
  • Телескоп ALMA сделал снимок сверхмассивной черный дыры, интенсивно Телескоп ALMA сделал снимок сверхмассивной черный дыры, интенсивно "питающейся" облаками материи из окружающего пространства
  • Огромная черная дыра, массой 17 миллиардов Солнц, найдена учеными в весьма неожиданном месте Огромная черная дыра, массой 17 миллиардов Солнц, найдена учеными в весьма неожиданном месте
  • В одном из самых близких к Земле квазаров обнаружено сразу две черные дыры В одном из самых близких к Земле квазаров обнаружено сразу две черные дыры
    • Отзывы читателей
    Аким Алматы поручил ускорить реконструкцию «Сайрана» Аким Алматы поручил ускорить реконструкцию «Сайрана» Государство Сегодня, 04:00
    PayPal приобретает финтех-стартап iZettle PayPal приобретает финтех-стартап iZettle Государство Сегодня, 03:52
    Amazon готов помогать развивать электронную торговлю в Казахстане Amazon готов помогать развивать электронную торговлю в Казахстане Государство Сегодня, 03:52
    Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO Государство Сегодня, 03:41
    Айдар Арифханов рассказал о Целях устойчивого развития Айдар Арифханов рассказал о Целях устойчивого развития Государство Сегодня, 03:32
    Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая "съедает Солнце" за двое суток KnowHow 18-05-2018, 08:33
    Telegram подал в суд на флоридский стартап Telegram подал в суд на флоридский стартап Государство 18-05-2018, 03:53
    Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель Государство 18-05-2018, 03:47
    Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков Государство 18-05-2018, 03:43
    Алия Назарбаева рассказала о «зеленом» курсе Казахстана Алия Назарбаева рассказала о «зеленом» курсе Казахстана Государство 18-05-2018, 03:39
    HTC планирует выпустить блокчейн-смартфон HTC планирует выпустить блокчейн-смартфон Государство 18-05-2018, 03:34
    Машины-монстры: Самые маленькие и эффективные электрические трансформаторы на сегодняшний день Машины-монстры: Самые маленькие и эффективные электрические трансформаторы на сегодняшний день KnowHow 17-05-2018, 08:35
    Астрономы нашли пару звезд, движущихся по кругу с рекордно высокой скоростью Астрономы нашли пару звезд, движущихся по кругу с рекордно высокой скоростью KnowHow 17-05-2018, 08:35
    Новый подводный акустический Новый подводный акустический "плащ-невидимка" сделает объекты невидимыми для гидролокатора KnowHow 17-05-2018, 08:34
    Машины-монстры: Самый быстрый Машины-монстры: Самый быстрый "водонагреватель" в мире - 100 тысяч градусов менее, чем за 0.1 пикосекунды KnowHow 16-05-2018, 08:33
    Атомы лютеция могут стать основой более стабильных и точных атомных часов следующего поколения Атомы лютеция могут стать основой более стабильных и точных атомных часов следующего поколения KnowHow 16-05-2018, 08:33
    Астрономы обнаружили первую в своем роде экзопланету, атмосфера которой полностью лишена облаков Астрономы обнаружили первую в своем роде экзопланету, атмосфера которой полностью лишена облаков KnowHow 16-05-2018, 08:33
    Более тысячи сельских округов перешли на самостоятельный бюджет Более тысячи сельских округов перешли на самостоятельный бюджет Государство 16-05-2018, 03:50
    Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии Государство 16-05-2018, 03:43
    Xerox отменила сделку с Fujifilm Xerox отменила сделку с Fujifilm Государство 16-05-2018, 03:42