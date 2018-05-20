Аким Алматы поручил ускорить реконструкцию «Сайрана»

Сегодня, 04:00

Территория автовокзала «Сайран» должна стать новой точкой притяжения в микрорайоне. Об этом аким Алматы Бауыржан Байбек сказал в ходе рабочей поездки по объектам города, сообщает пресс-служба акима.

Собственник автовокзала «Сайран» представил предварительную концепцию дальнейшего развития территории. Планируется полностью пересмотреть транспортную логистику автовокзала и создать благоустроенную привокзальную площадь с фонтанами, кафе, зелеными зонами и детскими площадками. Сейчас уже обновляют фасад вокзала и демонтируют все незаконные постройки.

«Необходимо как можно быстрее провести реконструкцию здания и начать благоустройство территории вокруг автовокзала. Горожане, в особенности жители близлежащих домов, ждут, когда мы наведем здесь порядок», — сказал Бауыржан Байбек.

Также аким города осмотрел ход модернизации универсального рынка «Тастак» на улице Толе би. Для перевода торговли в современный формат владельцем инвестировано порядка 450 млн тенге. Возведено двухэтажное здание площадью 4,2 тыс. квадратных метров, куда уже в июле будет переведена большая часть предпринимателей. После начнется реконструкция второй очереди рынка.

В этот же день Бауыржан Байбек ознакомился со строительством здания «Алматыгенплан» на проспекте Абая и реконструкцией площади Республики.

Этим летом в Алматы полностью обновят ряд проспектов помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади «Астана». Во всех районах мегаполиса запланирован ремонт более 150 улиц и благоустройство почти 600 дворов.