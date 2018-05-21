Космический телескоп TESS сделал и передал на Землю первый "пристрелочный" снимок

21-05-2018, 08:34Космический телескоп TESS, находящийся сейчас в пути к месту его постоянного пребывания, сделал и передал на Землю свой первый снимок. Снимок был сделан 17 мая в момент, когда телескоп пролетал на удалении 8 тысяч километров от Луны, выполняя маневр гравитационной "рогатки", который должен вывести телескоп на стабильную орбиту, где ему предстоит провести минимум два года, всматриваясь в глубины космоса в поисках планет, находящихся за пределами Солнечной системы.Напомним нашим читателям, что телескоп TESS был запущен в космос 18 апреля 2018 года при помощи ракеты SpaceX Falcon 9, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал. Телескоп TESS считается преемником космического телескопа Kepler, он проведет исследования более 200 тысяч самых ярких звезд нашей галактики, разбросанных по области неба, в 400 раз большей области обзора телескопа Kepler.Четыре камеры телескопа TESS, более современные и обладают лучшими характеристиками, нежели камеры Kepler-а. Для проверки их функционирования руководство миссии задало телескопу задачу сделать первый "пристрелочный" снимок. Во время двухсекундной выдержки в объективы камер телескопа TESS попал участок неба в области созвездия Центавра, в котором, помимо 200 тысяч звезд, располагается туманность Угольного Мешка (Coalsack nebula) и яркая звезда Бета Центавра.Отметим, что данный снимок не имеет большой научной ценности. А первые снимки "научного качества" телескоп начнет делать и передавать на Землю уже в июне этого года.До последнего момента времени телескоп TESS выполнял маневры, которые должны увеличить эллиптичность его орбиты вокруг Земли. 30 мая телескоп произведет последнее включение двигателей, что выведет его на так называемую лунную резонансную орбиту, наклоненную к плоскости орбиты Луны на 37 угловых градусов. Находясь на такой орбите, телескоп будет совершать один оборот вокруг Земли за 13.7 суток, пребывая от нее на расстоянии от 108 до 375 тысяч километров.Такая необычная траектория движения телескопа TESS позволит ему находиться в постоянном сдвиге на 90 градусов относительно фазы Луны. При этом, гравитация Луны не может нарушить траекторию движения космического аппарата, который сможет находиться там в течение многих десятилетий. Но самым главным является то, что такая траектория способна обеспечить телескопу возможность нацелиться абсолютно в любую точку неба, она облегчает процесс поддержания необходимой температуры аппарата и исключает возможность его попадания в область радиоактивных поясов Ван-Аллена.