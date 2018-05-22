Адресную справку теперь можно получить через Telegram-бот

Сегодня, 03:54

АО «Национальные информационные технологии» запустило Telegram-бот, с помощью которого можно получить 4 самые популярные услуги. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель правления компании Асет Турысов, сообщает корреспондент

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Между тем, по словам Асета Турысова, в ближайшее время компанией запланирован редизайн портала eGov.kz с учетом улучшения юзабилити.

«Так как текущий дизайн был разработан в 2012 году и уже не соответствует требованиям сегодняшних реалий. Для обратной связи с пользователями подготовлена beta-версия портала, которая будет скоро всем доступна. Пользователи смогут оставить свои комментарии», — сообщил он.



Асет Турысов отметил, что сайт Национального удостоверяющего центра РК — pki.gov.kz тоже будет пересмотрен.