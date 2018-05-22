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Асет Исекешев поручил не прекращать проверки по противопожарной безопасности

Сегодня, 03:56
Асет Исекешев поручил не прекращать проверки по противопожарной безопасности


На аппаратном совещании аким столицы Асет Исекешев поручил усилить работу по проверке торговых объектов на соблюдение норм противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба столичного акимата.

В ходе совещания начальник городского ДЧС Барат Дузакбаев доложил о противопожарном состоянии объектов торговли и образования. Так, проверками охвачены места массового скопления людей. В ходе проверок в 123 объектах торговли выявлено 1 215 нарушений, 118 субъекта привлечены к административной ответственности. Также по результатам проверок в 15 объектах образования выявлено 115 нарушений, 4 виновных лица привлечены к административной ответственности. 11 материалов находятся в производстве.


Асет Исекешев поручил не прекращать проверки по противопожарной безопасности

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Как отметил Барат Дузакбаев, к основным нарушениям, выявленным при проведении проверок, относятся неработоспособность систем противопожарной защиты зданий, загромождение путей эвакуации, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей и монтаже электрических проводов, перепланировка помещений без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации, размещение торговых киосков на путях эвакуации из здания.

«Самое главное — эту работу нельзя делать волнообразно. Это надо делать системно. Это вопрос безопасности наших детей в первую очередь, нашего населения. Поэтому необходимо проверить все объекты и к нарушителям принимать жесткие меры», — сказал аким города.

Асет Исекешев еще раз подчеркнул актуальность вопроса и поручил департаменту по чрезвычайным ситуациям усилить работу в данном направлении и оперативно рассматривать материалы проверок.

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