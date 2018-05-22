Аскар Мамин избран главой Казахстанского географического общества

Сегодня, 03:38

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин избран председателем республиканского общественного объединения «Казахстанское национальное географическое общество» Qazaq Geography. Об этом сообщает «Спутник-Казахстан».

Должность председателя была введена на внеочередном съезде в субботу, утверждено положение о председателе и приняты соответствующие поправки в устав Qazaq Geography.

Участники съезда также обсудили актуальные вопросы развития.



Республиканское общественное объединение «Казахстанское национальное географическое общество» QazaqGeography создано в октябре 2013 года по инициативе и при поддержке председателя попечительского совета Qazaq Geography Карима Масимова. Оно работает в направлениях: география и климат, окружающая среда и природные ресурсы, биоразнообразие, туризм, путешествия и краеведение, историко-культурное наследие и этнография.

В настоящее время открыты 11 представительств в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.



