Аскар Мамин избран главой Казахстанского географического общества

Аскар Мамин избран главой Казахстанского географического обществаСегодня, 03:38
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин избран председателем республиканского общественного объединения «Казахстанское национальное географическое общество» Qazaq Geography. Об этом сообщает «Спутник-Казахстан».
Должность председателя была введена на внеочередном съезде в субботу, утверждено положение о председателе и приняты соответствующие поправки в устав Qazaq Geography.
Участники съезда также обсудили актуальные вопросы развития.
Республиканское общественное объединение «Казахстанское национальное географическое общество» QazaqGeography создано в октябре 2013 года по инициативе и при поддержке председателя попечительского совета Qazaq Geography Карима Масимова. Оно работает в направлениях: география и климат, окружающая среда и природные ресурсы, биоразнообразие, туризм, путешествия и краеведение, историко-культурное наследие и этнография.
В настоящее время открыты 11 представительств в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.