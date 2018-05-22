KASE предоставит брокерам доступ к торгам на валютном рынке

Сегодня, 03:42

Казахстанская фондовая биржа (KASE) в ближайшее время предоставит брокерским организациям доступ к торгам на валютном рынке, сообщила биржа в понедельник.



«Соответствующие поправки, касающиеся предоставления брокерским организациям права участия в биржевых торгах на валютном рынке, были внесены в Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года N9. Поправки вступили в силу с 22 апреля 2018 года», — говорится в сообщении, пишет Интерфакс-Казахстан.



Брокеру для доступа к торгам валютой на KASE нужно иметь лицензию Нацбанка на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах и членство на KASE по категории «валютная». Вступительный членский взнос по категории «валютная» для брокерской организации составит 1500 МРП, ежемесячные членские взносы — 25 МРП, указывается в информации.

Кроме того, установлен комиссионный сбор KASE по операциям с иностранными валютами по ставке 0,0005% от суммы каждой сделки, заключенной брокером.

Для участия брокеров в торгах на валютном рынке предусмотрено осуществление расчетов по торгам на условиях предварительной поставки продаваемой и оплаты покупаемой иностранной валюты, ограничение размера нетто-покупки в день — не более 100 тыс. долларов на одного клиента брокерской организации в эквиваленте в тенге по официальному курсу Нацбанка, отмечается в информации.

Брокеры могут подключиться к торговой системе биржевого валютного рынка в тестовом режиме.

«До последнего времени только банки могли участвовать на валютной бирже. Если брокерской организации или её клиентам нужно было купить или продать валюту, то сделать это они могли только через банки. Получение прямого доступа упростит брокерам и их клиентам их сделки по валютным операциям», — прокомментировал агентству директор департамента исследований компании Halyk Finance Мурат Темирханов.

С точки зрения развития валютного рынка в Казахстане, новые правила, по мнению Темирханова, увеличат количество и разнообразие валютных игроков на бирже, что однозначно будет способствовать развитию этого рынка.

Однако ограничение размера нетто-покупки в день суммой не более 100 тыс. долларов на одного клиента брокерской организации вызывает у эксперта недоумение. «Это означает, что через брокеров будут идти только довольно мелкие операции (по меркам валютного рынка), а крупные сделки все равно будет идти через банки. Я считаю это неправильным решением Нацбанка», сказал Мурат Темирханов.

В свою очередь председатель правления АО «Фридом Финанс» Роман Миникеев отметил позитивные стороны новшества.

«Мы не исключаем рост числа валютных операций со стороны физических лиц. Сейчас физлица очень часто конвертируют доллары через интернет-банкинги, а теперь смогут конвертировать непосредственно через своего брокера, так как брокер будет давать биржевую котировку», — сказал эксперт.

Также брокер сможет быстрее заключать сделки с расчетами в валюте (например, международные сделки для клиентов). Он не будет терять время на конвертацию денег через банк-посредник, а моментально будет покупать валюту клиенту на валютном рынке, отметил Роман Миникеев.