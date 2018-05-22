Новости / KnowHow

Машины-монстры: Самый маленький дом, "построенный" специализированной роботизированной системой

Вчера, 08:34
Машины-монстры: Самый маленький дом, "построенный" специализированной роботизированной системой


Для того, чтобы продемонстрировать возможности новой роботизированной системы нанопроизводства uRobotex, исследователи из института Femto-ST, Франция, "построили" крошечный домик, который был возведен на торце оптического волокна. Система uRobotex использует ионную пушку с автоматическим управлением, газовый инжектор, которые установлены внутри вакуумной камеры, и которые способны с очень высокой точностью создавать различные микроструктуры на основании из оптического волокна или кремния.

Управление и контроль работы системы uRobotex осуществляется при помощи растрового микроскопа. Данные, получаемые этим микроскопом, обрабатываются несколькими компьютерами, которые управляют работой инжекторов и ионной пушки, энергия луча которой может регулироваться в широких пределах.

Кварцевый микродомик имеет размер 300 на 300 микрометров, 1 микрометр - это миллионная доля метра. Для его сооружения сначала был использован ионный луч, при помощи которого была вырезана тонкая мембрана. Затем, при помощи этого же луча мембрана была свернута, превратившись в стены и крышу домика, края которых были сварены друг с другом при помощи газового инжектора. После этого при помощи ионного луча были вырезаны оконные, дверные проемы и созданы "чешуйки черепицы" на крыше.

Машины-монстры: Самый маленький дом, "построенный" специализированной роботизированной системой


Отметим, что система uRobotex используется учеными не только для развлечений. При ее помощи уже были созданы чувствительные элементы датчиков, установленных на кончике оптоволокна, толщина которого меньше толщины человеческого волоса. Эти датчики водятся в кровеносные сосуды, а их задачей является поиск молекул, имеющих отношение к вирусам определенных типов.

В скором времени французские ученые планируют расширить возможности и еще больше увеличить точность работы системы uRobotex, которая уже сейчас равняется приблизительно 2 нанометрам. Это, по их расчетам, позволит уже создавать наноструктуры на концах углеродных нанотрубок, диаметр которых равен от 20 до 100 нанометров.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.
  • Просмотров: 62
Похожие материалы
  • Машины-монстры: Lamborghini Huracam - самая быстрая в мире камера на колесах Машины-монстры: Lamborghini Huracam - самая быстрая в мире камера на колесах
  • Машины-монстры: Самый точный на сегодняшний день промышленный робот-манипулятор Машины-монстры: Самый точный на сегодняшний день промышленный робот-манипулятор
  • Машины-монстры: Гигантская акустическая система, которой не суждено воспроизводить музыку Машины-монстры: Гигантская акустическая система, которой не суждено воспроизводить музыку
  • Машины-монстры: Сферический микрофон, который позволяет создавать акустические голограммы Машины-монстры: Сферический микрофон, который позволяет создавать акустические голограммы
  • Машины-монстры: Самый маленький стальной шарикоподшипник, диаметр которого составляет 1.4978 мм Машины-монстры: Самый маленький стальной шарикоподшипник, диаметр которого составляет 1.4978 мм
    • Отзывы читателей
    Машины-монстры: Самый маленький дом, Машины-монстры: Самый маленький дом, "построенный" специализированной роботизированной системой KnowHow Вчера, 08:34
    НАСА отправляет на космическую станцию установку, которая создаст самое холодное место во Вселенной НАСА отправляет на космическую станцию установку, которая создаст самое холодное место во Вселенной KnowHow Вчера, 08:34
    Асет Исекешев поручил не прекращать проверки по противопожарной безопасности Асет Исекешев поручил не прекращать проверки по противопожарной безопасности Государство Вчера, 03:56
    Адресную справку теперь можно получить через Telegram-бот Адресную справку теперь можно получить через Telegram-бот Государство Вчера, 03:54
    Батырлан Ахметов уволен с должности акима Жезказгана Батырлан Ахметов уволен с должности акима Жезказгана Государство Вчера, 03:54
    KASE предоставит брокерам доступ к торгам на валютном рынке KASE предоставит брокерам доступ к торгам на валютном рынке Государство Вчера, 03:42
    Аскар Мамин избран главой Казахстанского географического общества Аскар Мамин избран главой Казахстанского географического общества Государство Вчера, 03:38
    Машины-монстры: Самый большой в мире трехмерный принтер, печатающий металлические объекты Машины-монстры: Самый большой в мире трехмерный принтер, печатающий металлические объекты KnowHow 21-05-2018, 08:34
    Космический телескоп TESS сделал и передал на Землю первый Космический телескоп TESS сделал и передал на Землю первый "пристрелочный" снимок KnowHow 21-05-2018, 08:34
    RoboFly - первый микроробот, летающий за счет энергии лазерного света RoboFly - первый микроробот, летающий за счет энергии лазерного света KnowHow 21-05-2018, 08:34
    Аким Алматы поручил ускорить реконструкцию «Сайрана» Аким Алматы поручил ускорить реконструкцию «Сайрана» Государство 20-05-2018, 04:00
    PayPal приобретает финтех-стартап iZettle PayPal приобретает финтех-стартап iZettle Государство 20-05-2018, 03:52
    Amazon готов помогать развивать электронную торговлю в Казахстане Amazon готов помогать развивать электронную торговлю в Казахстане Государство 20-05-2018, 03:52
    Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO Государство 20-05-2018, 03:41
    Айдар Арифханов рассказал о Целях устойчивого развития Айдар Арифханов рассказал о Целях устойчивого развития Государство 20-05-2018, 03:32
    Ученые рассчитали значение давления внутри протона, которое оказалось выше давления в недрах нейтронных звезд Ученые рассчитали значение давления внутри протона, которое оказалось выше давления в недрах нейтронных звезд KnowHow 18-05-2018, 08:34
    Ученым-биологам удалось трансплантировать воспоминания из мозга одного примитивного существа в мозг другого Ученым-биологам удалось трансплантировать воспоминания из мозга одного примитивного существа в мозг другого KnowHow 18-05-2018, 08:34
    Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая "съедает Солнце" за двое суток KnowHow 18-05-2018, 08:33
    Telegram подал в суд на флоридский стартап Telegram подал в суд на флоридский стартап Государство 18-05-2018, 03:53
    Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель Государство 18-05-2018, 03:47