Новости / Государство

Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану

Вчера, 03:46
Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану


Туристический поток в сердце Казахстана пытается наладить американский бизнесмен Дэвид Валера, передает «Казинформ».

Путешественник своими глазами увидел более 60 стран. Однако, по его словам, наша — одна из самых красивых и гостеприимных. Еще весной известный бизнесмен и меценат из Нью-Йорка Дэвид Валера собрал группу туристов для поездки в нашу страну. В Казахстан, по его словам, он влюблен давно. Поэтому решил показать самобытную природу и культуру своим соотечественникам. Этим летом планы осуществились. По словам бизнесмена, для жителей Соединенных Штатов наше государство представляет огромный интерес.


Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану

Алматы вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ

«Впервые в Казахстан я приехал 6 лет назад. Меня поразили люди. Они здесь какие-то особенные, приветливые, дружелюбные и гостеприимные. Очень надеюсь, что Казахстан сможет, действительно, стать центром туризма. Ваша страна демонстрирует динамичное экономическое развитие. Вы показываете пример в нераспространении ядерного оружия, поддерживаете мир», — отметил Дэвид Валера.

«С Байтерека открывается великолепный вид на город. Можно рассмотреть его в деталях. Но мы успели побывать не только там. Мечеть Хазрет Султан — это одно из самых красивых мест, что я видел. Разумеется, я буду рекомендовать своим друзьям посетить Казахстан. Здесь очень спокойно и безопасно. Можно гулять по ночам», — подмечает турист из США Джефф Стэл.

Казахстан в последнее время привлекает всё больше гостей из разных уголков планеты. В следующем месяце в Астану привезут туристов из Японии и Испании.

  • Просмотров: 204
Похожие материалы
  • Алматы вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ Алматы вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ
  • Как развивается туризм между Казахстаном и КНР? Как развивается туризм между Казахстаном и КНР?
  • Туристов защитят от нечестных туроператоров Туристов защитят от нечестных туроператоров
  • Грузия намерена вдвое увеличить турпоток Грузия намерена вдвое увеличить турпоток
  • Алматы и Астана входят в топ-10 популярных турнаправлений СНГ Алматы и Астана входят в топ-10 популярных турнаправлений СНГ
    • Отзывы читателей
    В Алматинской области новый глава департамента по делам обороны В Алматинской области новый глава департамента по делам обороны Государство Сегодня, 03:57
    Акции Twitter рухнули на 20,5% Акции Twitter рухнули на 20,5% Государство Сегодня, 03:51
    В 2021 году в Алматы отключат аналоговое телевидение В 2021 году в Алматы отключат аналоговое телевидение Государство Сегодня, 03:51
    В Туркестанской области арестовали районного акима В Туркестанской области арестовали районного акима Государство Сегодня, 03:45
    В РК планируют развивать стартапы в сфере «зеленых» технологий В РК планируют развивать стартапы в сфере «зеленых» технологий Государство Сегодня, 03:41
    SCAT прокомментировал происшествие в аэропорту Алматы SCAT прокомментировал происшествие в аэропорту Алматы Государство Вчера, 03:53
    Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану Государство Вчера, 03:46
    Акции Facebook рухнули на Уолл-стрит Акции Facebook рухнули на Уолл-стрит Государство Вчера, 03:44
    Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года Государство Вчера, 03:34
    Арти Отс покинет пост главного исполнительного директора АО «Кселл» Арти Отс покинет пост главного исполнительного директора АО «Кселл» Государство Вчера, 03:34
    Аналитики: цена Brent составит $70 за баррель в 2018 году Аналитики: цена Brent составит $70 за баррель в 2018 году Государство 27-07-2018, 03:55
    Алматинцы смогут быстрее передвигаться по городу Алматинцы смогут быстрее передвигаться по городу Государство 27-07-2018, 03:51
    Азиатский банк развития принял стратегию до 2030 года Азиатский банк развития принял стратегию до 2030 года Государство 27-07-2018, 03:48
    Shell намерена выкупить собственные акции на $25 млрд Shell намерена выкупить собственные акции на $25 млрд Государство 27-07-2018, 03:47
    Ford вложит $4 млрд в беспилотники Ford вложит $4 млрд в беспилотники Государство 27-07-2018, 03:33
    Американские сенаторы готовят новые санкции против России Американские сенаторы готовят новые санкции против России Государство 26-07-2018, 04:01
    Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан Государство 26-07-2018, 03:59
    Алик Шпекбаев рассказал об оптимизации Нацбюро по борьбе с коррупцией Алик Шпекбаев рассказал об оптимизации Нацбюро по борьбе с коррупцией Государство 26-07-2018, 03:44
    S&P Global Ratings повысило рейтинги 4 нацкомпаниям РК S&P Global Ratings повысило рейтинги 4 нацкомпаниям РК Государство 26-07-2018, 03:39
    Алматы вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ Алматы вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ Государство 26-07-2018, 03:37