Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану

Вчера, 03:46

Туристический поток в сердце Казахстана пытается наладить американский бизнесмен Дэвид Валера, передает «Казинформ».



Путешественник своими глазами увидел более 60 стран. Однако, по его словам, наша — одна из самых красивых и гостеприимных. Еще весной известный бизнесмен и меценат из Нью-Йорка Дэвид Валера собрал группу туристов для поездки в нашу страну. В Казахстан, по его словам, он влюблен давно. Поэтому решил показать самобытную природу и культуру своим соотечественникам. Этим летом планы осуществились. По словам бизнесмена, для жителей Соединенных Штатов наше государство представляет огромный интерес.

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«Впервые в Казахстан я приехал 6 лет назад. Меня поразили люди. Они здесь какие-то особенные, приветливые, дружелюбные и гостеприимные. Очень надеюсь, что Казахстан сможет, действительно, стать центром туризма. Ваша страна демонстрирует динамичное экономическое развитие. Вы показываете пример в нераспространении ядерного оружия, поддерживаете мир», — отметил Дэвид Валера.

«С Байтерека открывается великолепный вид на город. Можно рассмотреть его в деталях. Но мы успели побывать не только там. Мечеть Хазрет Султан — это одно из самых красивых мест, что я видел. Разумеется, я буду рекомендовать своим друзьям посетить Казахстан. Здесь очень спокойно и безопасно. Можно гулять по ночам», — подмечает турист из США Джефф Стэл.

Казахстан в последнее время привлекает всё больше гостей из разных уголков планеты. В следующем месяце в Астану привезут туристов из Японии и Испании.

