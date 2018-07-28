Новости / Государство

Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года

Вчера, 03:34
Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года


Министерство здравоохранения РК отменит бумажный документооборот в медицинских учреждениях страны с 1 января 2019 года, передает «Казинформ».

"В целом медицинские организации страны переходят на электронный формат, то есть медицинская документация будет вестись в электронном формате. Мы будем уходить от бумажных амблуаторных карт. При этом определенные статистические документы, которые ведутся медицинскими организациями, тоже будут в электронном формате. С 1 января следующего года мы предполагаем, что бумажного документооборота в медицинских организациях страны не будет", — рассказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева во время онлайн-приема на официальной странице ведомства в Facebook.

Она напомнила, что в настоящее время казахстанцам доступны такие онлайн-услуги, как запись к врачу, вызов его домой и прикрепление к медорганизации.

«Цифровизация облегчит работу медицинских организаций, сохранность медицинских данных пациентов. (…) Каждый гражданин нашей страны будет иметь электронный паспорт здоровья, где со всех медорганизаций, где бы он ни проходил лечение, все данные будут заноситься в его личный кабинет. Опять же это упрощает при обращении к другому врачу. Уже есть вся база данных, видно динамику лечения пациента», — сообщила она.

  • Просмотров: 207
Похожие материалы
  • Внедрение медстрахования предложили перенести Внедрение медстрахования предложили перенести
  • В Казахстане будут созданы высшие медицинские колледжи В Казахстане будут созданы высшие медицинские колледжи
  • В Казахстане создадут систему общественного здравоохранения В Казахстане создадут систему общественного здравоохранения
  • 15 млрд тенге задолжали медорганизации компании СК-Фармация 15 млрд тенге задолжали медорганизации компании СК-Фармация
  • Кто заплатит за здоровье нации? Кто заплатит за здоровье нации?
    • Отзывы читателей
    В Алматинской области новый глава департамента по делам обороны В Алматинской области новый глава департамента по делам обороны Государство Сегодня, 03:57
    Акции Twitter рухнули на 20,5% Акции Twitter рухнули на 20,5% Государство Сегодня, 03:51
    В 2021 году в Алматы отключат аналоговое телевидение В 2021 году в Алматы отключат аналоговое телевидение Государство Сегодня, 03:51
    В Туркестанской области арестовали районного акима В Туркестанской области арестовали районного акима Государство Сегодня, 03:45
    В РК планируют развивать стартапы в сфере «зеленых» технологий В РК планируют развивать стартапы в сфере «зеленых» технологий Государство Сегодня, 03:41
    SCAT прокомментировал происшествие в аэропорту Алматы SCAT прокомментировал происшествие в аэропорту Алматы Государство Вчера, 03:53
    Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану Государство Вчера, 03:46
    Акции Facebook рухнули на Уолл-стрит Акции Facebook рухнули на Уолл-стрит Государство Вчера, 03:44
    Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года Государство Вчера, 03:34
    Арти Отс покинет пост главного исполнительного директора АО «Кселл» Арти Отс покинет пост главного исполнительного директора АО «Кселл» Государство Вчера, 03:34
    Аналитики: цена Brent составит $70 за баррель в 2018 году Аналитики: цена Brent составит $70 за баррель в 2018 году Государство 27-07-2018, 03:55
    Алматинцы смогут быстрее передвигаться по городу Алматинцы смогут быстрее передвигаться по городу Государство 27-07-2018, 03:51
    Азиатский банк развития принял стратегию до 2030 года Азиатский банк развития принял стратегию до 2030 года Государство 27-07-2018, 03:48
    Shell намерена выкупить собственные акции на $25 млрд Shell намерена выкупить собственные акции на $25 млрд Государство 27-07-2018, 03:47
    Ford вложит $4 млрд в беспилотники Ford вложит $4 млрд в беспилотники Государство 27-07-2018, 03:33
    Американские сенаторы готовят новые санкции против России Американские сенаторы готовят новые санкции против России Государство 26-07-2018, 04:01
    Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан Государство 26-07-2018, 03:59
    Алик Шпекбаев рассказал об оптимизации Нацбюро по борьбе с коррупцией Алик Шпекбаев рассказал об оптимизации Нацбюро по борьбе с коррупцией Государство 26-07-2018, 03:44
    S&P Global Ratings повысило рейтинги 4 нацкомпаниям РК S&P Global Ratings повысило рейтинги 4 нацкомпаниям РК Государство 26-07-2018, 03:39
    Алматы вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ Алматы вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ Государство 26-07-2018, 03:37