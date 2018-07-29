Акции Twitter рухнули на 20,5%

Сегодня, 03:51

На фоне падения стоимости акций ряда технологических компаний акции Twitter рухнули на 20,5%. Об этом сообщает Росбалт.осбалт.

Снижение произошло на фоне публикации отчета за второй квартал 2018 года. В документе сообщалось о снижении числа пользователей на 1 млн человек.

В компании подчеркнули, что ставят долгосрочную стабильность своей платформы выше числа пользователей.

Ранее стало известно о снижении стоимости акций Twitter на 17%.

Накануне капитализация компании Facebook упала более чем на $100 млрд за один день. Из-за негативных прогнозов основатель сети Марк Цукерберг потерял около $17 млрд.