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Акции Twitter рухнули на 20,5%

Сегодня, 03:51
Акции Twitter рухнули на 20,5%


На фоне падения стоимости акций ряда технологических компаний акции Twitter рухнули на 20,5%. Об этом сообщает Росбалт.осбалт.

Снижение произошло на фоне публикации отчета за второй квартал 2018 года. В документе сообщалось о снижении числа пользователей на 1 млн человек.

В компании подчеркнули, что ставят долгосрочную стабильность своей платформы выше числа пользователей.

Ранее стало известно о снижении стоимости акций Twitter на 17%.

Накануне капитализация компании Facebook упала более чем на $100 млрд за один день. Из-за негативных прогнозов основатель сети Марк Цукерберг потерял около $17 млрд.

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