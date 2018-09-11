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Kagazy Recycling продолжает демонстрировать устойчивый рост

11-09-2018, 03:53
Kagazy Recycling продолжает демонстрировать устойчивый рост


Крупнейший в Казахстане и Центральной Азии переработчик макулатуры, производитель бумаги и гофрокартона завод ТОО «Kagazy Recycling» делится своими операционными и финансовыми показателями за 7 месяцев 2018 года.

Предприятие продолжает демонстрировать устойчивый рост. По сравнению с 7 месяцами 2017 года объем производства продукции за 7 месяцев текущего года вырос на 28% и составил 61 528 млн квадратных метров. Выручка (доход) от реализации продукции — на 16%, что в итоге привело к росту прибыли от основной деятельности на 30%.

Кроме того, стоимость активов на 31 июля 2018 года увеличилась на 8%, или на 2,05 млрд тенге по сравнению с аналогичным показателем на 31 июля 2017 года. В том числе за счет строительства водоочистных сооружений стоимостью 1,3 млрд тенге, которое было профинансировано компанией из собственной прибыли.

Напоминаем, что завод ТОО «Kagazy Recycling» является 100% дочерней компанией АО «Казахстан Кагазы», которое на данный момент обжалует в Верховном суде РК решение Алматинского областного суда о банкротстве.

АО «Казахстан Кагазы» в настоящее время ждет поступления денежных средств по положительному решению Высокого Суда Лондона по делу против бывших руководителей и акционеров Группы.

Однако завод ТОО «Kagazy Recycling» также является стабильным источником денег для АО «Казахстан Кагазы», которые компания намерена направлять на погашение обязательств перед кредиторами, в случае отмены решения о банкротстве. Только за период процедуры реабилитации было выплачено в пользу кредиторов более 2 млрд тенге. Среди крупнейших кредиторов АО «Казахстан Кагазы» находятся Единый накопительный пенсионный фонд РК и Европейский банк реконструкции и развития.

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