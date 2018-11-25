Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен

25-11-2018, 10:47

Mail.ru Group решила закрыть площадку для сравнения цен «Товары@Mail.Ru» (torg.mail.ru), сообщает РБК со ссылкой на письмо компании.

В сообщении говорится, что проект будет закрыт 24 декабря. «Начиная с 23 ноября 2018 г. мы приостанавливаем прием заявок на регистрацию новых участников и закрываем прием платежей», — приводит издание сообщение компании. Представитель пресс-службы Mail.ru Group позже подтвердил «Ведомостям», что такие сервисы перестают пользоваться популярностью у пользователей, поэтому компания решила сосредоточиться на успешных сервисах электронной коммерции.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов в беседе с изданием отметил, что компания в последнее время почти не поддерживала сервис сравнения цен. При этом трафик на площадке был «неплохим». По его мнению, такие площадки не очень востребованы. «Они не так востребованы у покупателей, как маркетплейсы, которые обладают большим функционалом. Площадки сравнения цен не обеспечивают их владельцам должный денежный поток», — пояснил Иванов. Он добавил, что Mail.ru Group логичнее вкладываться в проект маркетплейс с китайскими товарами — Pandao.

По данным сервиса SimilarWeb, ежемесячная аудитория сайта torg.mail.ru — 2,3 млн посетителей. «Яндекс.Маркет» в месяц посещают 129 млн человек, Price.ru — 5,6 млн.