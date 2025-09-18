GWM POER против конкурентов: Hilux, Ranger и L200

Вчера, 02:59

Рынок пикапов сегодня богат предложениями, и у покупателей есть несколько привычных фаворитов: Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200. Однако всё чаще к этим моделям прибавляется имя нового игрока — GWM POER, пикапа от концерна Great Wall Motors. В салоне Диалог Авто мы предлагаем взглянуть на POER в сравнении с его главными конкурентами.

1. Двигатели и мощность

GWM POER : 2.0T бензин (≈ 188 л.с., 360 Н·м), в ряде комплектаций доступен дизель (≈ 163–190 л.с., до 400 Н·м). Коробка — современный ZF-8AT автомат.

Toyota Hilux : дизель 2.4–2.8 (150–204 л.с.), крутящий момент до 500 Н·м, коробка 6МТ или 6АТ.

Ford Ranger : дизель 2.0–3.2, мощность от 170 до 213 л.с., крутящий момент до 500 Н·м, АКПП 10 ступеней.

Mitsubishi L200: дизель 2.4 (150–181 л.с., 400 Н·м), 6МТ/6АТ.

Вывод: у POER двигатель чуть скромнее по моменту, чем у Hilux или Ranger, но он современный, экономичный и в реальной эксплуатации не уступает конкурентам по динамике.

2. Подвеска и проходимость

POER : рамная конструкция, полный привод с подключаемым передком, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, клиренс 210–232 мм.

Hilux : традиционно эталон надёжности на бездорожье, полный привод и блокировки, клиренс 227 мм.

Ranger : мощная подвеска, отличные внедорожные качества, особенно в версиях Wildtrak и Raptor.

L200: компактнее конкурентов, но с фирменной системой Super Select, которая позволяет ездить в полном приводе даже по асфальту.

Вывод: по внедорожному потенциалу POER не уступает Hilux и Ranger, а по уровню проходимости и клиренсу полностью соответствует сегменту.

3. Комфорт и интерьер

POER : ближе к кроссоверу, чем к рабочему пикапу. Кожа, мультимедиа с большим экраном, цифровая панель приборов, камеры кругового обзора, подогрев сидений, беспроводная зарядка.

Hilux : строгий, надёжный интерьер, но менее “технологичный”, чем у POER. Упор на долговечность.

Ranger : богатое оснащение, хорошая мультимедиа, качественные материалы в старших комплектациях.

L200: минимализм и простота. Больше “рабочий” пикап, чем комфортный семейный автомобиль.

Вывод: по комфорту POER — лидер в своём сегменте. Он совмещает рабочие качества пикапа с уровнем оснащения современных SUV.

4. Безопасность и технологии

POER : ESP BOSCH, адаптивный круиз, система удержания в полосе, мониторинг “слепых зон”, камеры кругового обзора, 6–7 подушек безопасности.

Hilux : набор систем Toyota Safety Sense (в топовых версиях), включая адаптивный круиз и контроль полосы.

Ranger : широкий набор электронных ассистентов, но часть доступна только в старших версиях.

L200: базовый набор систем безопасности, без современных функций (адаптивного круиза, обзора 360°).

Вывод: GWM POER предлагает максимум технологий уже в средней комплектации, тогда как конкуренты просят за это существенно больше.

5. Цена и выгода

GWM POER : цена существенно ниже Hilux и Ranger при схожих возможностях и более богатом оснащении.

Hilux : самый дорогой в сегменте, но с легендарной репутацией.

Ranger : дороже POER, особенно в версиях с мощными моторами.

L200: дешевле Hilux и Ranger, но проще по оснащению.

Вывод: POER выигрывает в соотношении цена/оснащение/технологии.

Итоговое сравнение