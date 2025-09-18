Новости / KnowHow

GWM POER против конкурентов: Hilux, Ranger и L200

Вчера, 02:59

Рынок пикапов сегодня богат предложениями, и у покупателей есть несколько привычных фаворитов: Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200. Однако всё чаще к этим моделям прибавляется имя нового игрока — GWM POER, пикапа от концерна Great Wall Motors (описание модели: https://dialog-kazan-haval.ru/models/poer/). В салоне Диалог Авто мы предлагаем взглянуть на POER в сравнении с его главными конкурентами.

1. Двигатели и мощность

  • GWM POER: 2.0T бензин (≈ 188 л.с., 360 Н·м), в ряде комплектаций доступен дизель (≈ 163–190 л.с., до 400 Н·м). Коробка — современный ZF-8AT автомат.

  • Toyota Hilux: дизель 2.4–2.8 (150–204 л.с.), крутящий момент до 500 Н·м, коробка 6МТ или 6АТ.

  • Ford Ranger: дизель 2.0–3.2, мощность от 170 до 213 л.с., крутящий момент до 500 Н·м, АКПП 10 ступеней.

  • Mitsubishi L200: дизель 2.4 (150–181 л.с., 400 Н·м), 6МТ/6АТ.

Вывод: у POER двигатель чуть скромнее по моменту, чем у Hilux или Ranger, но он современный, экономичный и в реальной эксплуатации не уступает конкурентам по динамике.

2. Подвеска и проходимость

  • POER: рамная конструкция, полный привод с подключаемым передком, понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, клиренс 210–232 мм.

  • Hilux: традиционно эталон надёжности на бездорожье, полный привод и блокировки, клиренс 227 мм.

  • Ranger: мощная подвеска, отличные внедорожные качества, особенно в версиях Wildtrak и Raptor.

  • L200: компактнее конкурентов, но с фирменной системой Super Select, которая позволяет ездить в полном приводе даже по асфальту.

Вывод: по внедорожному потенциалу POER не уступает Hilux и Ranger, а по уровню проходимости и клиренсу полностью соответствует сегменту.

3. Комфорт и интерьер

  • POER: ближе к кроссоверу, чем к рабочему пикапу. Кожа, мультимедиа с большим экраном, цифровая панель приборов, камеры кругового обзора, подогрев сидений, беспроводная зарядка.

  • Hilux: строгий, надёжный интерьер, но менее “технологичный”, чем у POER. Упор на долговечность.

  • Ranger: богатое оснащение, хорошая мультимедиа, качественные материалы в старших комплектациях.

  • L200: минимализм и простота. Больше “рабочий” пикап, чем комфортный семейный автомобиль.

Вывод: по комфорту POER — лидер в своём сегменте. Он совмещает рабочие качества пикапа с уровнем оснащения современных SUV.

4. Безопасность и технологии

  • POER: ESP BOSCH, адаптивный круиз, система удержания в полосе, мониторинг “слепых зон”, камеры кругового обзора, 6–7 подушек безопасности.

  • Hilux: набор систем Toyota Safety Sense (в топовых версиях), включая адаптивный круиз и контроль полосы.

  • Ranger: широкий набор электронных ассистентов, но часть доступна только в старших версиях.

  • L200: базовый набор систем безопасности, без современных функций (адаптивного круиза, обзора 360°).

Вывод: GWM POER предлагает максимум технологий уже в средней комплектации, тогда как конкуренты просят за это существенно больше.

5. Цена и выгода

  • GWM POER: цена существенно ниже Hilux и Ranger при схожих возможностях и более богатом оснащении.

  • Hilux: самый дорогой в сегменте, но с легендарной репутацией.

  • Ranger: дороже POER, особенно в версиях с мощными моторами.

  • L200: дешевле Hilux и Ranger, но проще по оснащению.

Вывод: POER выигрывает в соотношении цена/оснащение/технологии.

Итоговое сравнение

  • Хотите легенду и проверенный временем бренд? — Hilux.

  • Нужна динамика и американский стиль? — Ranger.

  • Нужен простой, надёжный рабочий пикап? — L200.

  • Хотите баланс цены, комфорта, технологий и внедорожных возможностей? — ваш выбор GWM POER.

