Tesla снизила цены в Китае из-за торговой войны

25-11-2018, 10:56

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. объявил о снижении цен в Китае на различные варианты Model S и Model X, что аналитики сочли попыткой компенсировать влияние новых пошлин, введенных на фоне американо-китайской торговой войны, сообщает Интерфакс-Казахстан.



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Как говорится в пресс-релизе Tesla, с 22 ноября цены на электромобили в Китае будут меньше на 1226%. Например, Model S 75 В подешевела с 887,6 тыс. юаней до 782,9 тыс. юаней, а Model X P100D — на 24,4%, до 1,19 млн юаней.

Кроме того, цена седанов Model 3, предпродажа которых в Китае недавно началась, будет варьироваться от 540 тыс. до 595 тыс. юаней.

Китай — крупнейший авторынок мира. Продажи автомобилей на новых источниках энергии в стране растут быстрыми темпами, несмотря на сокращение в других сегментах: в январе-октябре было продано 860 тыс. таких машин, на 76% больше, чем годом ранее.