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Антикоррупционное ведомство сопровождает проекты на 6,7 трлн тенге

Сегодня, 07:33
Антикоррупционное ведомство сопровождает проекты на 6,7 трлн тенге


Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции сопровождает уже 247 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 6,7 трлн тенге. Об этом рассказал глава ведомства Алик Шпекбаев, подводя итоги работы проекта по защите бизнеса и инвестиций Protesting business and investments, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

«Проект стал своевременным ответом на актуальные вопросы предпринимателей. Более того, предложенные механизмы существенно сократили время разрешения проблем. Чтобы „достучаться“ до соответствующих структур, иностранные инвесторы были обременены необходимостью официального обращения в госорган через свои посольства. МИД подключал министерство по инвестициям и развитию, которое, в свою очередь, выходило на уполномоченные госорганы. Такая бюрократия могла продолжаться от двух до трех месяцев. Сегодня же большинство вопросов решается по обращению инвестора буквально в течение нескольких часов. Выработанная нами форма взаимодействия показала свою эффективность», — сказал он.


Антикоррупционное ведомство сопровождает проекты на 6,7 трлн тенге

Как избежать наказания за коррупцию подчиненных?

Директор департамента антикоррупционной политики АДГСПК Данияр Сабирбаев рассказал, что в портфеле Проектного офиса значительная доля это отечественные инвесторы, одна треть (33%) — стратегические проекты с участием иностранных государств. При этом в проектный офис и его региональные фронт-офисы поступило 271 обращение от инвесторов и предпринимателей, 224 из них рассмотрены положительно.

Данияр Сабирбаев озвучил при этом недостатки в работе квазигосударственного сектора и монополистов, а также обозначил высокий уровень коррупционных рисков. Так, по его словам, немалое количество обращений поступает на неправомерные действия региональных филиалов АО «КазТрансГаз Айма», связанные с предоставлением технических условий на подключение объектов к сетям газоснабжения, а также заключением контрактов на транспортировку природного газа.
Среди примеров положительного разрешения проблем предпринимателей он привел факты внесения поправок в нормативно-правовые акты по сокращению срока предоставления госуслуги по перевозкам специализированных грузов автомобильным транспортом, допускаемых к перевозке на территории Казахстана с пяти дней до одного рабочего дня, что существенно облегчит работу предпринимателей, осуществляющих перевозку специализированных грузов.

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