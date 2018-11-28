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GM собирается закрыть завод в Канаде

Сегодня, 07:40
GM собирается закрыть завод в Канаде


Американский автогигант General Motors Co. (GM) намерен закрыть завод в канадском городе Ошава близ Торонто, сообщил канадский телеканал CTV со ссылкой на информированные источники. Это очередной шаг детройтского автопроизводителя, направленный на сокращение затрат, пишет rosbalt.ru.


GM собирается закрыть завод в Канаде

General Motors запустит роботакси к 2019 году

Согласно информации источников, GM закроет фабричные операции в Ошаве до конца 2019 года. По словам одного из источников, компания приняла такое решение в рамках программы реструктуризации мирового бизнеса, включающей переход к гибридным машинам и машинам с меньшими выхлопами. Программа повлияет и на заводы в других странах.

При этом, по данным The Wall Street Journal, к концу 2019 года работы лишатся около 2,8 тыс. сотрудников предприятия. Со своей стороны, агентство Bloomberg допускает, что могут быть уволены 2,2 тыс. человек, отмечает «Финмаркет».

Завод GM в Канаде существует уже 65 лет, на нем собирают пикапы и крупногабаритные седаны. Согласно сайту компании, на предприятии производятся Cadillac XTS, Chevrolet Impala, Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

На сегодняшний день Канада — одна из самых дорогих стран для производства автомобилей в мире.

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