H&M откажется от одного из брендов одежды

Сегодня, 07:43

Группа H&M решила закрыть один из своих брендов одежды — Cheap Monday, говорится в сообщении компании. Решение было принято из-за негативных финансовых показателей, уточняется в пресс-релизе. Об этом пишет издание new-retail.ru.



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Cheap Monday был основан в 2004 году. У бренда есть только один магазин, который находится в Лондоне, но при этом Cheap Monday доставляет одежду еще в 17 европейских стран, говорится на сайте компании.

H&M начнет ликвидацию бренда Cheap Monday немедленно, она завершится к 30 июня 2019 года, говорится в сообщении. Это затронет 80 сотрудников компании: им помогут с дальнейшим трудоустройством, обещает H&M.

Шведская H&M — один из крупнейших ретейлеров одежды в мире: по числу магазинов он занимает второе место в мире после испанской Inditex (владеет Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear). Штаб-квартира H&M находится в Стокгольме. Помимо одноименного бренда и Cheap Monday, компании также принадлежат Monki, COS, Arket, Weekday и Other Stories.