Qazaq Banki подал апелляцию на решение о ликвидации

Вчера, 07:34

На решение суда о принудительной ликвидации «Qazaq Banki» 29 ноября подал апелляционную жалобу. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Напомним, Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki» 24 октября текущего года.

Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.

Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции — два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

По Закону об обязательном гарантировании, Казахстанский фонд гарантирования депозитов сможет начать выплату возмещения вкладчикам только после вступления в законную силу Решения суда.

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов будет следить за развитием событий по рассмотрению апелляционной жалобы и незамедлительно доведет до сведения вкладчиков имеющуюся информацию посредством публикации в средствах массовой информации и на сайте kdif.kz», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что КФГД располагает достаточными средствами для выплаты гарантийного возмещения всем вкладчикам «Qazaq Banki». В банке размещены депозиты 18 246 вкладчиков — физических лиц на общую сумму 20,8 млрд тенге. Сумма выплаты из резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов составит 20,4 млрд тенге, что не превышает 3% процентов от объема резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов.