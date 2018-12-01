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Volkswagen и JAC будут разрабатывать электромобили для Китая

Вчера, 07:54
Volkswagen и JAC будут разрабатывать электромобили для Китая


Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG заявил о планах по разработке платформы для электрических транспортных средств совместно со своим испанским брендом SEAT и китайским партнером по совместному предприятию China Anhui Jianghuai Automobile Group Co. Ltd. (JAC Motors) с целью производства электромобилей для китайских клиентов, пишет 3dnews.ru.


Volkswagen и JAC будут разрабатывать электромобили для Китая

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Volkswagen Group China, JAC и SEAT подписали в среду меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан председателем совета директоров Volkswagen AG д-ром Гербертом Диссом, президентом JAC Ань Цзинем и президентом SEAT Лукой де Мео в присутствии президента Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Испании Педро Санчеса на церемонии во Дворце Монклоа в Мадриде, официальной резиденции премьер-министра Испании.

В соответствии с соглашением компании будут использовать свои передовые технологии для разработки платформы для электрических транспортных средств, которые будут в дальнейшем выпускаться совместным предприятием JAC Volkswagen. JAC Volkswagen представит бренд SEAT в Китае к 2021 году, а также в сотрудничестве с партнерами электрифицирует продукцию SEAT.

Соглашением также предусмотрено начать до конца этого года строительство научно-исследовательского центра, который сосредоточится на развитии технологий в таких ключевых областях, как сетевое взаимодействие, автономное вождение и других стратегических сегментах с учетом особенностей китайского рынка.

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