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Nasdaq подтвердила запуск криптоплатформы

Вчера, 07:48
Nasdaq подтвердила запуск криптоплатформы


Фондовая биржа Nasdaq, на которой торгуются акции высокотехнологичных предприятий, официально подтвердила информацию о запуске своей криптовалютной платформы, сообщает coinspot.io.

Ранее сообщалось, что платформа будет запущена до середины будущего года, инвесторы смогут совершать операции с фьючерсами на биткоин. Топ-менеджер торговой площадки Джозеф Крайстинат, занимающий пост вице-президента по коммуникациям, заявил, что как только Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдаст бирже соответствующее разрешение, она сразу начнет работу по запуску криптовалютной площадки.

Как уточняет издание Daily Express, сейчас руководство Nasdaq ждет решения регулятора.


Nasdaq подтвердила запуск криптоплатформы

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«Платформа для биткоин-фьючерсов будет запущена сразу после того, как мы получим соответствующее разрешение от CFTC. Было немало спекуляций и слухов на тему предстоящего запуска криптовалютной платформы, однако никто так и не догадался попросить нас прокомментировать информацию напрямую», — сообщил Джозеф Крайстинат.

Топ-менеджер добавил, что падение стоимости биткоина в 2018 году никак не отразится на предстоящем запуске платформы. Фондовая биржа Nasdaq проявляет повышенный интерес к блокчейн-технологиям последние несколько лет.

Причем интерес к этому направлению продолжает расти даже несмотря на негативную динамику криптовалютного рынка.

Новая торговая платформа для биткоин-фьючерсов будет использовать систему мониторинга SMARTS, которая позволит предотвращать манипуляции, а цена будет формироваться на базе индекса MVIS, разработанного специалистами инвесткомпании VanEck.

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