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В Казахстане растет банкоматный парк

Вчера, 07:32
В Казахстане растет банкоматный парк


Количество банкоматов БВУ РК за месяц выросло сразу на 8,5% и составило на конец октября 2018 года 10,8 тыс. штук. При этом ранее среднемесячный рост количества банкоматов за последний год составлял всего 0,4%. Такие данные приводит ranking.kz.

Количество банкоматов с функцией cash-in выросло на 10,7%, до 2,8 тыс. шт., при среднемесячном росте за последний год в 4,5%.

За год количество банкоматов выросло на 11,4%, из них с cash-in — на 73,9%.

В Казахстане растет банкоматный парк

Среди регионов РК самый большой месячный рост количества банкоматов зафиксирован в Мангистауской области (сразу на 55,5%, до 838 шт.), следом идет Астана (на 44,8%, до 1,6 тыс. шт.).

Замыкают тройку лидеров Туркестанская область и Шымкент с ростом на 2%, до 747 банкоматов.

В Казахстане растет банкоматный парк

Объем денег, обналиченных с платежных карт на территории Казахстана с помощью банкоматов, за январь-октябрь 2018 года вырос за год на 16,6%, до 8,3 трлн тенге.

В то же время доля банкоматов в общем объеме обналиченных средств за год сократилась с 83,4% до 77,7%.

В Казахстане растет банкоматный парк

Объем обналиченных денег в октябре составил 1,2 трлн тенге, что на 3% больше, чем в сентябре. Среди регионов РК самый большой рост объема снятых наличных денег отмечен в Туркестанской области и Шымкенте — на 8,4%, до 103,7 млрд тенге. Следом идет СКО — на 6,8%, до 22,8 млрд тенге. Замыкает топ-3 Акмолинская область: рост на 6,1%, до 30 млрд тенге.

В Казахстане растет банкоматный парк

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