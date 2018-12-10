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Cоздана 3D-карта памятников Кызылординской области

Вчера, 07:52
Cоздана 3D-карта памятников Кызылординской области


В Кызылординской области разработали карту, в которой вошли виртуальные модели 150 памятников: 60 памятников археологии и 90 архитектуры со времен эпохи бронзы до наших дней. Работа над 3D картой будет завершена в течение трех недель. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима области.

«Это уникальный для Центральной Азии проект, направленный на воссоздание памятников истории и культуры в формате 3D. Все объекты задокументированы при помощи самого передового оборудования и технологий. Таким образом, получен не только познавательный исторический справочник, но и сверхточный инструмент для детального изучения памятников. Карта будет переведена на другие языки, уже сейчас есть заинтересованность турецких коллег», — отметил автор проекта, директор международного института центрально-азиатских исследований Дмитрий Воякин

По его словам, при подготовке 3D-карты были разработаны более 70 млн полигонов для создания высокоточных трехмерных моделей памятников.

«Для создания интерактивного веб-ресурса — 3Д-карты памятников культуры региона сделано более 33 000 наземных фотогафий памятников, более 4000 фото находок в древних городищах, свыше 40 000 аэрофотоснимков и более 13 часов видеосъемки с беспилотного летательного аппарата, а также более 450 панорамных снимков с беспилотного летательного аппарата и более 1000 панорамных снимков с земли», — сообщил Дмитрий Воякин.

В настоящее время ведутся работы по наполнению карты, которая будет готова до конца декабря.

При этом база данных памятников продолжат дополнять. Планируется разработать программный продукт для привлечения школьников и студентов в форме квестов и других игровых форм. Это поможет также создавать познавательные проекты для разных возрастов.

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