Аким Павлодара получил выговор за квартиру стоимостью 50 млн тенге

Сегодня, 07:33

В акимате Павлодарской области под председательством главы региона Булата Бакауова состоялось совещание по эффективному расходованию бюджетных средств. Об этом агентству pavlodarnews.kz сообщили в пресс-службе акима области.



На совещании глава региона затронул вопрос покупки служебного жилья акиматом Павлодара. Булат Бакауов согласился с необходимостью предоставлять квартиры госслужащим, приезжающим в область по ротации, но не по высокой стоимости и не в отдельно стоящем здании, а в имеющемся многоквартирном жилом фонде.

В Павлодаре потратили 50 млн тенге на квартиру для госслужащего

На совещании Булат Бакауов поручил рассмотреть вариант обмена приобретенной квартиры на другое жилье, которое в дальнейшем будет предоставлено детям-сиротам по очередности. По результатам рассмотрения вопроса аким области вынес главе Павлодара Ануару Кумпекееву выговор за неэффективное расходование бюджетных средств.

Кроме того, с учетом того, что календарный год подходит к концу, глава региона поручил своим подчиненным эффективно осваивать бюджетные средства и правильно планировать будущий бюджет.

Ранее стало известно, что в этом году в Павлодаре купили 7 служебных квартир. Средства на это были предусмотрены в местном бюджете. Среди купленной недвижимости особо выделяется двухуровневая квартира стоимостью 49,9 млн тенге. Площадь служебного жилья бизнес-класса — 230 квадратных метров.