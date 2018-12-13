Алтын сапа — 2018: в Казахстане определены лучшие производители

Сегодня, 07:56

В Астане прошла церемония награждения победителей президентской премии «Алтын сапа», республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз-2018», специальной премии НПП РК «Атамекен» в области предпринимательской деятельности «Іскер», а также предприятий, удостоенных права использовать зонтичный бренд «лы дала елі».

Специальные премии Президента РК «Алтын сапа» из рук главы государства получили два казахстанских предприятия: TOO «AZALA Textile» в номинации «Лучший индустриальный проект» и ТОО «KazTechInnovations» в номинации «Лучший инновационный проект».

TOO «AZALA Textile» — компания, которая позиционирует себя как международная марка-производитель хлопчатобумажной продукции самого высокого уровня. Доля экспорта компании составляет 65%.

ТОО «KazTechInnovations» создает уникальный продукт — очки ORBI, не имеющие аналогов на рынке, которые позволяют вести съемку 360 градусов в режиме реального времени.

За премию Алтын Сапа — 2018 боролись 182 предприятия малого, среднего и крупного бизнеса. Однако получить право называться лучшим предприятием в своей категории удалось 12 компаниям.

Лауреатами в номинации «Лучшее предприятие производственного назначения» стали ТОО «СемАз» (Восточно-Казахстанская область), ТОО «ALUGAL» (Алматинская область), ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (Западно-Казахстанская область).

Лучшими предприятиями, выпускающими товары для населения, стали ТОО «Радуга» (Северо-Казахстанская область), ТОО «Бал Текстиль» (Туркестанская область), ТОО «Novacom Technology» (Жамбылская область).

Лучшими предприятиями, оказывающими услуги, стали ТОО «МЫРЗА-ХАН» (г. Астана), ТОО «Казахстанский центр сертификации на железнодорожном транспорте» (г. Астана), ТОО «БиКаДа» (Мангистауская область).

Лучшими предприятиями, выпускающими продовольственную и/или сельскохозяйственную продукцию, стали ТОО «Рыбпром» (Алматинская область), ТОО «Мясоперерабатывающий комплекс «БИЖАН» (г. Алматы), ТОО «Гормолзавод» (Акмолинская область).

На звание «Лучший товар Казахстана» в этом году претендовали 153 победителя региональных этапов, которые были отобраны из 1163 претендентов со всех областей Казахстана. Победа в конкурсе досталась девяти отечественным товаропроизводителям.

Лучшими товарами производственного назначения признаны: ТОО «DOLCE» (Алматинская область); ТОО «Зерде — Керамика» (г. Шымкент); ТОО «НПО «Медидез» (Костанайская область).

Лучшие товары для населения: ТОО «West Line doors» (Актюбинская область); ТОО «Caspiy Lana Atyrau» (Атырауская область); ТОО «Dalatex» (Кызылординская область).

Лучшие продовольственные товары: ТОО «Шин Лайн» (Алматинская область); ТОО «ViZaVi Company» (Северо-Казахстанская область); ТОО «Danone Berkut» (Алматинская область).

По словам организаторов, в этом году было много желающих получить право использовать зонтичный бренд «лы дала елі», учрежденный НПП РК «Атамекен». В этом году конкурс проводился при поддержке Азиатского банка развития (АБР), а победителя определяли в два этапа. Первый этап — оценка деятельности компаний по итогам выезда членов комиссии на места, а затем уже общественное онлайн-голосование, по результатам которого были определены 4 победителя: ТОО «ПИК «ASTANA Ютария ltd» (г. Астана); ТОО «КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ» (Алматинская область); ТОО «Уральский трансформаторный завод» (Западно-Казахстанская область); ТОО «МИЛХ» (Костанайская область).

«Деловое совершенство» — еще одна премия, вручение которой прошло в рамках церемонии награждения. Это международная награда, ее обладателями стали Текелийский горно-перерабатывающий комплекс и ТОО «Maker». Помимо этого, награды в области предпринимательской деятельности «Iскер» получили 10 отечественных компаний.

В этот же день глава государства дал старт 28 казахстанским предприятиям в режиме реального времени. Запуск происходил в рамках общенационального телемоста «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане».