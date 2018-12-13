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Instagram ввел функцию отправки голосовых сообщений

Сегодня, 07:49
Instagram ввел функцию отправки голосовых сообщений


Instagram запустил для пользователей новую функцию отправки голосовых сообщений. Об этом сообщается на официальной странице сервиса в Twitter, пишет rg.ru.

Начиная с сегодняшнего дня пользователи могут отправлять аудиосообщения через Direct — чат, который ранее позволял обмениваться текстовыми посланиями. Теперь, чтобы общаться «голосом», достаточно нажать и удерживать иконку микрофона в Direсt. Продолжительность таких посланий ограничена одной минутой. При этом отправка произойдет в момент, когда пользователь уберет палец с экрана. Чтобы отказаться от отправки и удалить записанный звук, достаточно, не отрывая пальца, провести им влево, в сторону значка мусорной корзины.


Instagram ввел функцию отправки голосовых сообщений

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Голосовые сообщения появились в других коммуникационных сервисах, принадлежащих Facebook — Messenger и WhatsApp — несколько лет назад, но популярной функция начала становиться только в последнее время.

Сервис Instagram появился в октябре 2010 года и быстро стал популярным по всему миру. В этом году число пользователей сервиса превысило один миллиард человек. В последнее время сервис стал популярной площадкой для ведения бизнеса. Свои «представительства» в Instagram имеют не только крупные магазины, рестораны, туристические бюро, но и частные предприниматели, которые таким образом продвигают свои услуги и общаются с потенциальными клиентами.

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