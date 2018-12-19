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Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке

Сегодня, 07:35
Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке


Новый кампус «Google Hudson Square» площадью 1,7 млн кв. футов (около 158 000 кв. м) будет включать в себя два здания на улице Хадсон-стрит и офисные помещения на Вашингтон-стрит в районе Манхэттен. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика со ссылкой на заявление финансового директора Google Рут Порат в блоге корпорации.

Это позволит Google расширить присутствие в районе реки Гудзон в Нью-Йорке. Ранее в этом году компания объявила, что приобрела торгово-офисный комплекс Chelsey Market $2,4 млрд. Инвестиции в Chelsey Market и «Google Hudson Square» помогут компании удвоить штат сотрудников в Нью-Йорке в течение следующего десятилетия.


Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке

Нужен ли YouTube компаниям?
Сейчас в Нью-Йорке работает более 7 тыс. сотрудников Google.
Ожидается, что сотрудники Google переедут в два здания на Хадсон-стрит к 2020 году, в здание на Вашингтон-стрит — в 2022 году.

«Наши инвестиции в Нью-Йорк — это огромная часть нашего стремления расти и инвестировать в американские объекты, офисы и рабочие места», — отметила Рут Порат.

Как сообщали «Вести.Экономика», в ноябре стало известно, что материнская компания Google — Alphabet Inc — намерена инвестировать 4,5 млрд датских крон, или $690 млн, в строительство нового дата-центра во Фредерисии, в Дании.

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