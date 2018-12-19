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«Истребители будущего» обойдутся США в $300 млн

Сегодня, 07:35
«Истребители будущего» обойдутся США в $300 млн


Издание Defense News назвало примерную стоимость истребителя-невидимки шестого поколения, который будет принят на вооружение армии США и заменит F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Об этом сообщает сайт Rosbalt.

Отмечается, что цена одной машины будет достигать $300 млн, что обусловлено уникальными возможностями самолета и его большой дальностью.


«Истребители будущего» обойдутся США в $300 млн

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Первый самолет шестого поколения должен поступить на вооружение в 2030 году, он получит улучшенную систему обеспечения малозаметности.

При этом критики проекта обвиняют Пентагон в нерациональном расходовании средств и полагают, что истребитель можно было усовершенствовать и за меньшие деньги.

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