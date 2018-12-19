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Qatar Petroleum расширяет международный охват

Сегодня, 07:42
Qatar Petroleum расширяет международный охват


Государственная катарская компания Qatar Petroleum покупает у итальянской Eni 35% в проекте, в который входят три месторождения, расположенные в Мексиканском заливе. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика.

«Мы рады подписать соглашение о приобретении 35%-й доли с таким крупным игроком на энергетическом рынке, как Eni, для участия в разработке и добыче на трех нефтяных месторождениях в Мексике. Оно станет еще одним шагом в расширении международного охвата QP и ее присутствия в Мексике», — сообщил госминистр Катара по делам энергетики и президент QP Саад бен Шрида аль-Кааби.

Катарская компания получает доступ к трем месторождениям: Амока, Мизтон и Текоалли. Они расположены в южной части Мексиканского залива, в заливе Кампече. Начало добычи на этих участках запланировано на середину 2019 г. А к 2021 г. Qatar Petroleum рассчитывает вместе с Eni добывать там до 90 тыс. баррелей нефти в день.


Qatar Petroleum расширяет международный охват

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У Qatar Petroleum есть еще один проект в Мексике: в конце января 2018 г. компания, в составе консорциума с Shell и Eni, получила права на разведку в пяти морских блоках в Мексиканском заливе.

Qatar Petroleum активно расширяет географию проектов. Компания увеличивает свое присутствие в Бразилии, Мексике, Аргентине, на Кипре, в Конго, Южной Африке, Мозамбике и султанате Оман. Кроме того, компания заинтересована в реализации энергетических проектов в США.

«Мы видим, что США являются очень перспективными с точки зрения вложения средств, они будут развиваться, поэтому хотим инвестировать и планируем вложить в течение пяти лет $20 млрд в разные проекты и в разных местах на территории США, проекты, связанные со сжиженным природным газом, добычей нефти и газа», — заявил Саад бен Шрида аль-Кааби на Дохийском форуме.

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