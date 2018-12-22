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Big Data поможет эффективнее управлять городом

Вчера, 07:56
Big Data поможет эффективнее управлять городом


Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев посетил Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан», где ознакомился с планами по дальнейшему развитию южной столицы, сообщает primeminister.kz.

Так, главе правительства показали работу ситуационного центра. По примеру Нью-Йорка, Сингапура, Лондона создана платформа больших данных Big Data для эффективного управления городом. Другими словами, это будущий мозговой центр управления Алматы. В ситуационном центре уже интегрированы 10 городских и республиканских систем. За два года планируется интегрировать 27 систем и баз данных. В системе собраны данные об автотрафике в городе, ежедневном объеме пассажиропотока общественного транспорта, данные о загруженности школ и детских садов. Проводится анализ криминогенной ситуации, мониторинг исполнения бюджета.

Аким города Бауыржан Байбек доложил, что в режиме реального времени ведется анализ по более чем 1000 индикаторам развития. Основываясь на анализе Big Data, строится многолетнее прогнозное моделирование различных городских показателей: эффективность экономики Алматы, численность и состав населения, влияние косвенных факторов на социально-экономические развитие. Разрабатываются различные модели управления мегаполисом, которые ложатся в конкретные управленческие решения.


Big Data поможет эффективнее управлять городом

Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой Visit Almaty

Кроме того, был осмотрен цифровой 3D голографический макет Алматы и общественная приемная Оpen Almaty, образованная для оказания услуг населению по решению различных вопросов. Во фронт-офисе общественной приемной услуги оказывают представители всех районных акиматов, управлений жилья, занятости и соцзащиты, пассажирского транспорта, природных ресурсов и архитектуры, городской прокуратуры, полиции, департамента госдоходов, ДЧС, ЦОН, Национальной палаты предпринимателей, медиаторы.

На территории института также состоялась презентация проектов-драйверов. Так, с начала 2018 г. по проектному принципу запущена инициатива «50 драйверов развития Алматы», призванная обеспечить дальнейший рост экономики и кардинально изменить облик города.

Как отметил заместитель акима Алматы С. Макежанов, на сегодняшний день реализовано 18 из 50 проектов на 124 млрд тенге. Наибольшее количество проектов реализуются в социальной сфере — 30%, в сфере транспорта — 25%, энергетики и благоустройства по 10%. Наряду с этим, в городе активно реализуется программа «Цифровой Казахстан». В Алматы был создан технологический хаб, где представлены 40 компаний работающие в сфере онлайн торговли, автоматизированной логистики, разработки программного обеспечения, блокчейн технологий. На сегодняшний день доля города в производстве ИТ-продуктов составляет 50%. В рамках SmartCity реализуются системные цифровые проекты в сферах безопасности, мониторинга селевой активности, общественного транспорта, образования и здравоохранения.

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