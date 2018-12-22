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S&P подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком»

Вчера, 08:00
S&P подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком»


Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг АО «Казахтелеком» (ВВ+, прогноз «Стабильный») после подписания АО «Казахтелеком» соглашения о приобретении 75% голосующих акций в АО «Кселл».

В S&P Global Ratings отмечают, что сделка позволит группе компаний «Казахтелеком» нарастить долю на рынке мобильной связи до 64%, увеличить маржинальность бизнеса и обеспечить возможности для дальнейшего роста бизнеса. Увеличение рентабельности, по мнению аналитиков агентства, должно произойти как за счет высоких показателей АО «Кселл», так и за счет синергетического эффекта в части снижения расходов и дальнейшего роста выручки АО «Казахтелеком». «Стабильный» прогноз отражает ожидания S&P Global Ratings по успешной интеграции АО «Кселл».

S&P Global Ratings отмечает, что АО «Казахтелеком» является лидирующим игроком на рынке телекоммуникационных услуг в Казахстане, в частности, в фиксированном и мобильном сегменте, а также на рынке платного телевидения. По мнению экспертов рейтингового агентства, компания активно наращивает выручку благодаря диверсификации продуктовой линейки. Также положительное влияние на положение АО «Казахтелеком» оказывает созданное совместное предприятие, обеспечивающее покрытие LTE более 70% населения в Республике Казахстан.

Напомним, что 18 декабря международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поставило рейтинги АО «Казахтелеком» (BB+, прогноз «Стабильный») и АО «Кселл» (BB, прогноз «Стабильный») на позитивный пересмотр после подписания АО «Казахтелеком» соглашения о приобретении 75% голосующих акций в АО «Кселл».
В Fitch Ratings отметили, что приобретение контрольного пакета акций АО «Кселл» значительно улучшило операционный профиль Казахтелекома и рыночные позиции компании. В агентстве допускают проведение позитивного рейтингового действия по итогам закрытия сделки — рейтинг Казахтелекома может быть подтвержден, а прогноз по рейтингу улучшен до «Позитивного».

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