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Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана

25-12-2018, 07:46
Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана


Первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Аскар Мамин в Туркестане провел совещание по строительству первоочередных объектов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Премьер-Министра.

Аскар Мамин подчеркнул, что Президент Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание развитию Туркестана и своевременному выполнению поручений, которые Глава государства дал на совещании 12 декабря. Сделан все, что нужно для создания «Туркестангенплана», начата разработка Генерального плана города, утверждены отраслевые схемы инженерной инфраструктуры. Кроме того, уже проведен международный конкурс на эскизные проекты духовно-культурного и административно-делового центра Туркестан. В конкурсе приняли участие архитекторы из 32 стран, поступило более 300 эскизных решений.

В рамках Концепции Генерального плана развития определены три первоочередные зоны застройки: исторический центр, духовно- культурный центр, административно-деловой центр.

«Необходимо принять оперативные меры по организации реставрационных работ 18 объектов исторического центра и строительству 17 первоочередных объектов духовно- культурного и административно-делового центра», — сказал Первый Вице-Премьер РК.

О ходе работ по строительству объектов жилья и социальной инфраструктуры, а также планах по развитию проектов инженерной инфраструктуры доложил аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев. По его словам, предусматривается строительство 20 проектов по обеспечению инженерной инфраструктуры, для полной газификации города уже реализуют 7 проектов, а также запланированы 3 проекта по водоснабжению и водоотведению.

Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана

В настоящее время в районе административно-делового центра ведется строительство 26 жилых многоквартирных домов. Планируется начать закладку фундамента нового жилого массива — 88 пятиэтажных домов за счет средств частных застройщиков. Квартиры будут продавать по программе «72025».

Начато строительство средней школы на 900 мест, в рамках государственно-частного партнерства сдан детский сад на 280 мест. За счет собственных средств застройщика начато строительство пятизвездочного отеля, его сдадут в 2020 году.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы сообщил о начале реставрационно-восстановительных работ на 18 объектах исторического центра. Это повысит туристическую привлекательность Туркестана.

Во время рабочей поездки Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства нового жилого микрорайона «Отырар», а также посетил объекты государственного историко-культурного заповедника — музея «Азрет-Султан».

Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана

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