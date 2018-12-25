Бизнес теряет доверие к экономике Китая

25-12-2018, 07:46

Торговые риски негативно влияют на настроения финансовых директоров компаний, работающих в Китае, сообщает CNBC со ссылкой на результаты проведенного Deloitte опроса. Консалтинговая компания дважды в год опрашивает финансовых директоров на предмет их отношения к торговле и бизнесу, пишет vestifinance.ru.

На вопрос о том, как изменились настроения за последние шесть месяцев, 82% респондентов ответили, что их экономические перспективы стали менее оптимистичными. В ходе предыдущего опроса только 30% респондентов заявили, что их перспективы стали менее радужными.

На настроения финансовых директоров повлияли торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином и снижение фондовых рынков Китая.

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Deloitte опросила 108 финансовых руководителей международных, государственных и частных компаний, работающих в континентальном Китае, Гонконге и Макао. Опрос проводился в период с сентября по ноябрь.

59% респондентов считают, что объемы торговли сократятся в следующем году. 56% опрошенных заявили, что их компании уже затронуты или, как ожидается, будут затронуты ростом пошлин.

На вопрос о том, какие страны или регионы выиграют от изменения структуры торговли, 53% руководителей ответили, что наибольший рост объемов экспорта будет наблюдаться в Юго-Восточной Азии, и только 9% назвали Китай.

Что касается перспектив китайской валюты, 74% респондентов заявили, что ожидают дальнейшего ослабления юаня по отношению к доллару в следующем году.

Как сообщали «Вести.Экономика», президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита G20 в Аргентине договорились отложить введение новых пошлин на 90 дней. За это время стороны должны заключить соглашение, в противном случае США обложат китайский экспорт новыми пошлинами.