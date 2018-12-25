Новости / Государство

Бизнес теряет доверие к экономике Китая

25-12-2018, 07:46
Бизнес теряет доверие к экономике Китая


Торговые риски негативно влияют на настроения финансовых директоров компаний, работающих в Китае, сообщает CNBC со ссылкой на результаты проведенного Deloitte опроса. Консалтинговая компания дважды в год опрашивает финансовых директоров на предмет их отношения к торговле и бизнесу, пишет vestifinance.ru.

На вопрос о том, как изменились настроения за последние шесть месяцев, 82% респондентов ответили, что их экономические перспективы стали менее оптимистичными. В ходе предыдущего опроса только 30% респондентов заявили, что их перспективы стали менее радужными.

На настроения финансовых директоров повлияли торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином и снижение фондовых рынков Китая.


Бизнес теряет доверие к экономике Китая

Китай ослабит налоговую нагрузку на граждан

Deloitte опросила 108 финансовых руководителей международных, государственных и частных компаний, работающих в континентальном Китае, Гонконге и Макао. Опрос проводился в период с сентября по ноябрь.

59% респондентов считают, что объемы торговли сократятся в следующем году. 56% опрошенных заявили, что их компании уже затронуты или, как ожидается, будут затронуты ростом пошлин.

На вопрос о том, какие страны или регионы выиграют от изменения структуры торговли, 53% руководителей ответили, что наибольший рост объемов экспорта будет наблюдаться в Юго-Восточной Азии, и только 9% назвали Китай.

Что касается перспектив китайской валюты, 74% респондентов заявили, что ожидают дальнейшего ослабления юаня по отношению к доллару в следующем году.

Как сообщали «Вести.Экономика», президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита G20 в Аргентине договорились отложить введение новых пошлин на 90 дней. За это время стороны должны заключить соглашение, в противном случае США обложат китайский экспорт новыми пошлинами.

  • Просмотров: 463
Похожие материалы
  • Дональд Трамп на 1% популярнее Хиллари Клинтон Дональд Трамп на 1% популярнее Хиллари Клинтон
  • Канцлер Ангела Меркель теряет популярность Канцлер Ангела Меркель теряет популярность
  • Являются ли для США опасными Россия, Китай, Иран и КНДР? Являются ли для США опасными Россия, Китай, Иран и КНДР?
  • Трудовая индексация Трудовая индексация
  • 44% опрошенных казахстанцев хранят деньги дома 44% опрошенных казахстанцев хранят деньги дома
    • Отзывы читателей
    Бизнес теряет доверие к экономике Китая Бизнес теряет доверие к экономике Китая Государство 25-12-2018, 07:46
    Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана Аскар Мамин проверил ход застройки Туркестана Государство 25-12-2018, 07:46
    Аренда бюджетных офисов подскочила за год сразу на 74% Аренда бюджетных офисов подскочила за год сразу на 74% Государство 25-12-2018, 07:42
    В Казахстане автоматизируют мониторинг информпространства В Казахстане автоматизируют мониторинг информпространства Государство 25-12-2018, 07:35
    RBS намерен получить банковскую лицензию в Германии RBS намерен получить банковскую лицензию в Германии Государство 25-12-2018, 07:33
    S&P подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» S&P подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» Государство 22-12-2018, 08:00
    Big Data поможет эффективнее управлять городом Big Data поможет эффективнее управлять городом Государство 22-12-2018, 07:56
    Apple могут запретить продажи iPhone в Германии Apple могут запретить продажи iPhone в Германии Государство 22-12-2018, 07:50
    BMW и Daimler обсуждают новые направления сотрудничества BMW и Daimler обсуждают новые направления сотрудничества Государство 22-12-2018, 07:42
    Facebook разработает криптовалюту Facebook разработает криптовалюту Государство 22-12-2018, 07:32
    Volkswagen отзывает в России тысячи автомобилей Tiguan Volkswagen отзывает в России тысячи автомобилей Tiguan Государство 19-12-2018, 07:56
    АвтоЦОНы теперь есть во всех регионах Казахстана АвтоЦОНы теперь есть во всех регионах Казахстана Государство 19-12-2018, 07:49
    Qatar Petroleum расширяет международный охват Qatar Petroleum расширяет международный охват Государство 19-12-2018, 07:42
    Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке Государство 19-12-2018, 07:35
    «Истребители будущего» обойдутся США в $300 млн «Истребители будущего» обойдутся США в $300 млн Государство 19-12-2018, 07:35
    Moody’s повысило рейтинги Altyn Bank Moody’s повысило рейтинги Altyn Bank Государство 16-12-2018, 07:52
    ForteBank купил 100% акций Банка Kassa Nova ForteBank купил 100% акций Банка Kassa Nova Государство 16-12-2018, 07:47
    «Физиотенз» от «Нобел АФФ» соответствует оригинальному препарату «Физиотенз» от «Нобел АФФ» соответствует оригинальному препарату Государство 16-12-2018, 07:46
    10 стран, где живет больше всего сверхбогатых людей 10 стран, где живет больше всего сверхбогатых людей Государство 16-12-2018, 07:40
    Apple потратит $1 млрд на открытие новой штаб-квартиры в Техасе Apple потратит $1 млрд на открытие новой штаб-квартиры в Техасе Государство 16-12-2018, 07:33