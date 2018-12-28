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«Байтерек» разместил дебютный выпуск тенговых облигаций

28-12-2018, 07:35
«Байтерек» разместил дебютный выпуск тенговых облигаций


Национальный управляющий холдинг «Байтерек» сообщает о размещении 27 декабря 2018 года дебютного выпуска тенговых облигаций на сумму 77,7 млрд тенге со сроком обращения 15 лет на АО «Казахстанская фондовая биржа». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе холдинга.

«Привлеченные средства будут направлены на льготное финансирование действующих и новых программ, в том числе для обеспечения жильем военнослужащих по линии АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и стимулирование ипотечного рынка по линии АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», – пояснил заместитель председателя правления холдинга Галымжан Таджияков.

«Байтерек» является основным финансовым агентом Правительства Республики Казахстан, обеспечивающим диверсификацию, модернизацию и устойчивое развитие экономики страны, и решение социально ориентированных задач. Рейтинги АО «НУХ «Байтерек» находятся на одном уровне с суверенными рейтингами (Moody’s – Baa3, Fitch - BBB). Финансовым консультантом и андеррайтером по данному выпуску выступило АО «Казкоммерц Секьюритиз».

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